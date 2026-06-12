Astuce iOS 27 : comment ajouter un cadre d'iPhone autour d'une capture d'écran

Alors qu'on a vu les nouveaux outils d’édition de l’application Photos avec iOS 27, propulsée par Apple Intelligence, avec Reframe, Extend et Cleanup - c’est clairement Extend (Étendre) qui se révèle la plus surprenante et la plus pratique au quotidien, avec une astuce qu'on vient de découvrir.



Ces outils, disponibles avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, permettent non seulement de retoucher, mais surtout de recomposer intelligemment une image tout en respectant son esprit original.

Les trois outils en bref

Reframe : change l’angle de prise de vue d’une photo déjà prise en générant le contenu manquant.

: change l’angle de prise de vue d’une photo déjà prise en générant le contenu manquant. Cleanup : supprime objets et personnes avec un remplissage beaucoup plus réaliste qu’avant.

: supprime objets et personnes avec un remplissage beaucoup plus réaliste qu’avant. Extend : la star du jour, celle qui va faire hurler de joie les créateurs de contenu et tous ceux qui font des captures d’écran.

Extend : bien plus qu’un simple agrandissement

La fonction Étendre permet d’ajouter du décor réaliste autour d’une photo. Vous pouvez :

Modifier le ratio (passer d’une image verticale à paysage, ou l’inverse)

Créer des marges pour les stories, les impressions, les cadres ou les montages

Ajouter de l’espace en haut, en bas, à gauche ou à droite

L’IA génère le contenu manquant de façon extrêmement convaincante, en respectant l’éclairage, les textures et l’ambiance de l’image originale. Mais c’est surtout sur les captures d’écran que cette fonction devient magique.

La fonction cachée qui fait le buzz : l’ajout automatique de cadre iPhone

Après de nombreux tests, on a découvert que Extend est incroyablement efficace sur les screenshots, les fameuses captures d'écran. Il suffit de dézoomer légèrement une capture d’écran pour que l’IA ajoute automatiquement un modèle d’iPhone autour, comme si vous aviez photographié l’écran avec un vrai téléphone. Résultat : des captures d’écran instantanément « enjolivées », prêtes pour les articles, les réseaux sociaux, les présentations ou les tutoriels. Plus besoin de passer par des applications tierces, des raccourcis comme Apple Frames ou des montages laborieux.



L’effet est propre, bien qu'il ne soit pas encore tout à fait photoréaliste comme les raccourcis cités. Mais gageons qu'Apple l'améliore dans les prochaines bêtas.

La fonction « étendre » d’iOS 27 est incroyable. Et elle a même une fonction cachée pour les captures d’écran : elle ajoute un cadre d’iPhone ! pic.twitter.com/8gbwFKOuh3 — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 12, 2026

Les influenceurs, YouTubers, développeurs et journalistes tech vont clairement adopter cette fonctionnalité au quotidien.

Comment l’utiliser simplement ?

Ouvrez votre capture d’écran (ou n’importe quelle photo) dans l’app Photos. Appuyez sur Outils → Étendre. S'il est grisé, passer sur "Recadrer" en bas. Dézoomez avec deux doigts ou glissez pour agrandir le cadre. L’IA propose automatiquement le contenu supplémentaire (décor ou cadre iPhone selon le contexte). Validez et laissez le Private Cloud Compute d'Apple finaliser le rendu.

Le traitement est rapide, et le résultat reste très naturel.

Pourquoi c’est un game changer

Avec Extend, Apple transforme l’application Photos en véritable outil de création. On passe d’un simple retoucheur à un studio de post-production ultra-intelligent dans sa poche. Cette fonction seule justifie largement la mise à jour iOS 27 pour tous ceux qui partagent régulièrement du contenu visuel.



Les trois outils (Reframe, Extend et Cleanup) forment un trio extrêmement cohérent, mais Extend est celui qui surprend le plus par sa simplicité d’usage et son impact immédiat.



En attendant la sortie publique, consultez les nouveautés d'iOS 27.