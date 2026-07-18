Me prévenir : la nouvelle fonctionnalité surpuissante sur Safari 27

Avec "Notify Me", Apple ajoute à Safari 27 une astuce aussi simple qu'utile : être automatiquement averti lorsqu'une page web change, sans avoir à la consulter en permanence. Une nouveauté discrète qui pourrait rapidement devenir indispensable au quotidien.

Clairement l'une des meilleures nouveautés d'iOS 27 (même si elle va être sous-côtée)

Parmi la longue liste de nouveautés apportées par iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, une fonction discrète mérite qu'on s'y attarde bien plus que les habituelles refontes d'interface. Elle s'appelle Notify Me, ou Me prévenir en français, et elle change concrètement la façon dont on surveille l'actualité d'un site web depuis Safari.



Le principe est d'une simplicité redoutable. Sur n'importe quelle page, un nouveau bouton accessible depuis la barre d'adresse permet de décrire en langage naturel ce que l'on souhaite surveiller. Safari s'appuie sur l'intelligence artificielle pour comprendre la demande, puis programme une vérification automatique selon une fréquence choisie par l'utilisateur, à l'heure, au jour, à la semaine ou au mois. Une notification tombe alors directement sur l'écran verrouillé de l'iPhone, de l'iPad ou du Mac dès que le changement attendu est détecté.



Prenons l'exemple du site Apple Newsroom. Jusqu'ici, impossible de savoir qu'un nouvel article venait d'être mis en ligne sans consulter la page à intervalles réguliers, ou sans passer par un flux RSS tiers. Il suffit désormais de taper "me prévenir lorsqu'un nouvel article est publié" pour que Safari se charge de tout, sans configuration technique ni service externe.

Les usages concrets sont nombreux. Un joueur peut demander à être alerté dès qu'une note de patch est publiée sur le site officiel d'un jeu comme Crimson Desert, plutôt que de rafraîchir la page à répétition en espérant tomber au bon moment. Un acheteur peut surveiller un article sur Amazon et se faire prévenir si son prix baisse, ce qui revient à automatiser gratuitement ce que proposaient jusqu'ici des extensions ou certaines applications.



On peut imaginer bien d'autres cas d'usage : être alerté quand des places de concert ou de spectacle sont remises en vente, quand un produit en rupture de stock redevient disponible chez un revendeur, quand les inscriptions à un événement ou un examen ouvrent enfin, quand un billet d'avion pour une destination précise repasse sous un certain prix, ou encore quand une administration met à jour une page de démarches en ligne.



Cette fonction s'inscrit dans une philosophie assumée par Apple pour cette génération de Safari, celle d'une intelligence artificielle discrète qui résout des irritants du quotidien plutôt que d'imposer un chatbot omniprésent. Le navigateur reçoit d'ailleurs d'autres apports notables au même moment, comme le classement automatique des onglets ouverts par thématique, ou encore la création d'extensions personnalisées simplement en décrivant ce que l'on souhaite obtenir en langage naturel. Une autre nouveauté impressionnante qui mérite un article dédié.

Il faut toutefois garder à l'esprit une limite importante. Safari ne vérifie une page qu'une fois par heure au maximum, ce qui rend Notify Me parfaitement adapté à la plupart des usages mais moins pertinent pour des situations où chaque minute compte, comme une vente flash ou une mise en vente de billets extrêmement demandée.



Reste que Notify Me illustre bien une tendance de fond chez Apple avec cette version de Safari, à savoir mettre l'intelligence artificielle au service de tâches ennuyeuses et répétitives plutôt que d'en faire un argument marketing spectaculaire comme en 2024. Une fonctionnalité modeste sur le papier, mais qui devrait rapidement devenir un réflexe pour des millions d'utilisateurs une fois iOS 27 déployé publiquement à l'automne.



À la sortie d'iOS 27, pensez à présenter cette fonctionnalité à vos proches qui sont moins à l'aise avec les nouvelles technologies.