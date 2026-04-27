iPhone 17 / Air ne redémarre plus après batterie vide : le bug et la solution

De nombreux utilisateurs de la gamme iPhone 17 (incluant l’iPhone 17, iPhone 17 Pro et surtout l’iPhone Air) signalent un problème récurrent : lorsque la batterie tombe à zéro, le smartphone refuse parfois de se rallumer avec une charge filaire classique. Cela nous est arrivé à plusieurs reprises, sans comprendre pourquoi. Après quelques recherches, voici l’explication et la solution.

Un cas loin d’être isolé

En parcourant les forums (Apple Discussions, Reddit, iFixit) et les réseaux sociaux, plusieurs témoignages décrivent exactement le même scénario : écran noir total, aucune icône de batterie faible, et aucune réaction même après avoir branché un câble USB-C rapidement après l’extinction.

Le problème constaté :

L’iPhone semble « mort » : pas de logo Apple, pas de vibration, rien.

Le force reboot (volume haut → volume bas → maintien du bouton latéral) ne fonctionne pas.

La charge filaire USB-C reste souvent inefficace pendant de longues minutes (voire des heures).

Le téléphone n’apparaît même pas sur un Mac via Finder.

Ce souci n’affecte pas tous les utilisateurs ni à chaque fois, mais il touche visiblement plusieurs modèles de la série iPhone 17, livrée avec iOS 26.

La solution qui marche le plus souvent

D’après les retours sur les forums et les discussions en ligne, la méthode la plus fiable consiste à poser l’iPhone sur un chargeur MagSafe (ou une batterie MagSafe) et à patienter 5 à 15 minutes.

Dans la majorité des cas rapportés :

L’écran s’allume après quelques minutes seulement.

Une fois redémarré, la charge filaire classique fonctionne à nouveau normalement.

Plusieurs utilisateurs ont même indiqué que les techniciens Apple Store utilisent directement un chargeur MagSafe pour « réveiller » l’appareil dans ce genre de situation.

Pourquoi ce bug ?

Le problème semble lié à la gestion du Power IC (circuit d’alimentation) par iOS 26 lorsque la batterie est totalement épuisée. Dans cet état particulier, la charge filaire n’est pas toujours bien détectée, tandis que la charge sans fil MagSafe arrive à initier le redémarrage plus efficacement.

Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur ce sujet, mais les nombreux fils de discussion montrent que la solution MagSafe est devenue le contournement le plus efficace !

Que faire si cela vous arrive ?

Essayez d’abord un force restart classique. Si rien ne se passe, placez immédiatement l’iPhone sur un chargeur MagSafe ou une batterie MagSafe. Laissez charger 10 à 15 minutes sans toucher l’appareil. Une fois rallumé, vérifiez les mises à jour iOS.

Si le problème persiste fréquemment, n’hésitez pas à contacter le support Apple ou à vous rendre en Apple Store.

Avez-vous déjà rencontré ce souci avec votre iPhone 17, iPhone 17 Pro ou iPhone 17 Air ?