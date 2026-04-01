Jolie promotion sur l’iPhone 17 standard à 889 € !

Chez iPhoneSoft, on ne rate jamais une bonne affaire Apple, et celle-ci est particulièrement savoureuse ! Pour la première fois depuis son lancement, l’iPhone 17 est en promotion sur Amazon, avec une remise qui rend ce modèle déjà excellent encore plus irrésistible. Écran ProMotion 120 Hz, puce A19 ultra-performante, autonomie en hausse et design premium : l’iPhone 17 n’est plus un « modèle de base », c’est désormais un vrai flagship accessible. Si vous hésitiez encore à passer à la génération 2025, cette promo est le signal parfait. Voici pourquoi elle vaut le coup d’œil (et d’achat).



: le prix fond encore un peu plus à 889 € !

Les grandes nouveautés de l’iPhone 17 qui changent tout

Apple a enfin cassé la tradition : le modèle standard hérite cette année de technologies qui étaient réservées aux Pro. Au menu, comme expliqué lors de la présentation de l'iPhone 17 :

Écran Super Retina XDR 6,3 pouces à 120 Hz ProMotion : finis les 60 Hz ! Fluidité exceptionnelle au quotidien, animations ultra-douces, Always-On Display et une luminosité qui grimpe jusqu’à 3000 nits. Le passage du 6,1" au 6,3" est perceptible sans alourdir l’appareil.

: finis les 60 Hz ! Fluidité exceptionnelle au quotidien, animations ultra-douces, Always-On Display et une luminosité qui grimpe jusqu’à 3000 nits. Le passage du 6,1" au 6,3" est perceptible sans alourdir l’appareil. Puce A19 : 6 cœurs CPU + 5 cœurs GPU, gravée en 3 nm. Plus rapide et surtout plus économe que l’A18 de l’iPhone 16. Performances de haut vol, Apple Intelligence ultra-réactive et excellente gestion thermique.

: 6 cœurs CPU + 5 cœurs GPU, gravée en 3 nm. Plus rapide et surtout plus économe que l’A18 de l’iPhone 16. Performances de haut vol, Apple Intelligence ultra-réactive et excellente gestion thermique. Photo repensée : capteur principal 48 Mpx + ultrawide 48 Mpx (gros upgrade), macro améliorée et une caméra avant 24 Mpx. Les clichés sont plus détaillés, surtout en basse lumière et en ultra-grand-angle.

: capteur principal 48 Mpx + ultrawide 48 Mpx (gros upgrade), macro améliorée et une caméra avant 24 Mpx. Les clichés sont plus détaillés, surtout en basse lumière et en ultra-grand-angle. Autonomie boostée : batterie d’environ 3690 mAh qui offre jusqu’à 8 heures de plus que l’iPhone 16 en lecture vidéo. En usage réel, vous tenez facilement une journée et demie intense.

: batterie d’environ 3690 mAh qui offre jusqu’à 8 heures de plus que l’iPhone 16 en lecture vidéo. En usage réel, vous tenez facilement une journée et demie intense. Autres atouts : Ceramic Shield 2 plus résistant, Wi-Fi 7, bouton Action et Camera Control, charge MagSafe 25 W, et iOS 26 avec toutes les nouveautés Apple Intelligence.

Bref, l’iPhone 17 est le modèle le plus équilibré de la gamme 2025, le meilleur rapport qualité / prix.

iPhone 17 vs iPhone 17 Pro et iPhone Air : lequel choisir ?

Face à l’iPhone 17 Pro : le Pro garde l’avantage avec la puce A19 Pro (encore plus puissante), le triple capteur photo (avec téléobjectif 4x ou 5x selon les versions), 12 Go de RAM et une finition titane. Si vous êtes un pro de la photo/vidéo ou un gamer intensif, le Pro reste supérieur. Mais pour 90 % des utilisateurs, l’iPhone 17 est largement suffisant et bien plus abordable.

Face à l’iPhone Air : l’Air séduit par son design ultra-fin (seulement 5,6 mm d’épaisseur) et son poids plume. Il est élégant et premium, mais opte souvent pour un seul capteur 48 Mpx et une autonomie un peu moins généreuse que le 17 standard. L’iPhone 17 offre un meilleur équilibre batterie/photo et reste plus polyvalent au quotidien.

Comparaison rapide avec les anciens modèles

Vs iPhone 16 : énorme bond en avant. 120 Hz contre 60 Hz (la différence se voit dès le déverrouillage), A19 plus rapide et économe que l’A18, batterie +40 % d’autonomie, ultrawide 48 Mpx au lieu de 12 Mpx, et un écran plus grand/lumineux. L’iPhone 17 fait clairement passer le 16 pour un modèle « précédent génération ».

Vs iPhone 15 / 14 / 13 : le saut est encore plus spectaculaire. Fluidité écran, performances (l’A19 écrase les A16/A15), autonomie, qualité photo en basse lumière, et fonctionnalités IA modernes. Si vous êtes sur un iPhone de 2023 ou avant, le passage à l’iPhone 17 est une vraie renaissance.

Verdict : une promotion à ne pas manquer

L’iPhone 17 standard n’a jamais été aussi proche des modèles haut de gamme, tout en restant dans une fourchette de prix très raisonnable, comme nous l'expliquions dans notre test de l'iPhone 17. Avec cette première vraie promotion sur Amazon (256 Go, ProMotion, résistance IP68), c’est le moment idéal pour craquer sans se ruiner.



Lien direct vers l’offre :

Apple iPhone 17 256 Go sur Amazon à 889 € au lieu de 969 €

Stock limité, prix qui peut bouger vite… Si vous cherchiez la bonne occasion pour passer à l’iPhone 17, elle est là. Avec la différence, vous pouvez vous offrir une belle coque de protection !