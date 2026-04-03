Des couleurs comme seule nouveauté de l'iPhone 18 standard

iPhone 18 : le plus grand changement de design sera à chercher du côté du design, selon un leaker. Alors que les rumeurs sur l’iPhone 18 s’intensifient, une nouvelle information vient tempérer les attentes : le design du prochain iPhone devrait rester très proche de celui de l’iPhone 17, avec comme principal changement… de nouvelles couleurs !

Peu de modifications structurelles attendues

Selon Fixed Focus Digital, un leaker chinois actif sur Weibo, Apple aurait décidé de conserver en grande partie le design actuel de l’iPhone 17, ce qui ne surprendra pas nos lecteurs assidus.



Il écrit :

Pour la série iPhone 18, Apple s’est largement abstenu d’intégrer des fonctionnalités inspirées d’Android comme la caméra sous l’écran ou une courbure extrême. Les mises à jour se concentrent principalement sur de nouvelles options de couleurs.

Concrètement, cela signifie que :

Les bordures et les cadres resteront quasiment identiques

Le dos en verre et le châssis en aluminium devraient conserver leur apparence actuelle (avec une finition un peu plus unifiée sur les modèles Pro)

L’iPhone 18 Pro et Pro Max bénéficieront tout de même d’une Dynamic Island plus petite (même si certains l'annoncent aussi sur le modèle standard)

Le grand bond en avant en termes de design est donc reporté à l’année prochaine, avec l’iPhone 20 (édition 20e anniversaire).

Quelles nouvelles couleurs pour l’iPhone 18 Pro ?

Après le succès du Cosmic Orange sur l’iPhone 17 Pro, Apple testerait plusieurs nouvelles teintes pour 2026, dont :

Un Deep Red (rouge profond)

Un Purple (violet)

Un Coffee Brown (marron café)

Ces couleurs devraient concerner à la fois les modèles standards et les versions Pro. Le noir ne devrait d'ailleurs pas revenir sur l'iPhone 18 Pro.

Un choix stratégique

Après les changements assez importants apportés à l’iPhone 17 (notamment sur les bordures et les matériaux), Apple semble vouloir stabiliser son design pour mieux mettre en avant les évolutions internes (puce, IA, photo, etc.) et proposer des couleurs plus variées et attractives.



Que pensez-vous de cette stratégie ? Si vous avez un iPhone 17, vous pouvez garder vos sous.