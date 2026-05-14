iOS 26.5 : Safari ne devrait plus planter sur votre iPhone

Apple renforce discrètement la sécurité de Safari avec iOS 26.5. La mise à jour corrige une vingtaine de failles liées au moteur WebKit, dont plusieurs pouvaient provoquer des plantages du navigateur ou exposer certaines données utilisateur.

iOS 26.5 corrige quelques soucis sur Safari

Si Safari vous a causé quelques sueurs froides ces dernières semaines, la mise à jour iOS 26.5 devrait régler le problème. Apple vient de publier la liste complète des correctifs de sécurité embarqués dans Safari 26.5, et le bilan est conséquent : pas moins de 20 failles WebKit corrigées, dont plusieurs susceptibles de provoquer des plantages inattendus du navigateur.



Parmi les bugs les plus gênants figuraient des problèmes de gestion mémoire dans le moteur WebKit, le coeur de Safari sur tous les appareils Apple. Certaines de ces failles pouvaient être déclenchées par du contenu web malveillant et entraîner un crash soudain de l’application. D’autres permettaient à des pages spécialement conçues de contourner la politique de sécurité du contenu, voire d’accéder à des données sensibles de l’utilisateur. Une faille WebRTC pouvait également provoquer un plantage inopiné de processus lors du chargement de certaines pages.

La mise à jour corrige aussi un problème permettant à une iframe malveillante d’exploiter les paramètres de téléchargement d’un autre site, ainsi qu’une vulnérabilité donnant à des applications tierces un accès non autorisé aux données utilisateur.



iOS 26.5 est sorti le 12 mai dernier et s’installe via Réglages, puis Général, puis Mise à jour logicielle. La mise à jour est disponible sur tous les iPhone compatibles avec iOS 26, soit à partir de l’iPhone 11. Compte tenu du nombre de failles corrigées, il est vivement recommandé de ne pas tarder à installer cette version, même si vous n’avez pas constaté de comportement anormal de Safari. Certaines de ces vulnérabilités n’ont pas besoin d’être provoquées par l’utilisateur pour être exploitées.