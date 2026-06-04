iPhone 18 Pro : les coloris Dark Cherry, Light Blue et Dark Gray en images

De nouvelles fuites très crédibles révèlent les coloris attendus pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. Des photos de châssis de production montrent trois des quatre teintes qu’Apple préparerait pour 2026.

Les coloris officiels attendus sur l'iPhone 18 Pro

Les images partagées par le leaker yeux1122 sur Naver confirment que les iPhone 18 Pro devraient être disponibles dans les coloris suivants :

Dark Cherry (Rouge Cerise profond) → la couleur spéciale de l’année

Light Blue (Bleu Clair)

Dark Gray (Gris Foncé / Anthracite)

Silver (Argent) → probablement le quatrième coloris classique

Le Dark Cherry devrait jouer le rôle de couleur vedette, tout comme le Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro qui a rencontré un énorme succès.

Retour du noir/gris foncé très apprécié

Beaucoup d’utilisateurs se réjouissent du retour d’un coloris sombre et sobre. Le Dark Gray remplacerait avantageusement le Black Titanium de l’iPhone 16 Pro et viendrait combler l’absence d’un vrai noir profond sur les modèles récents. Les photos montrent des châssis de production prêts à l’assemblage, avec les découpes précises pour les caméras et les boutons. Les finitions semblent très premium, avec un aspect mat sur les teintes sombres.



Comparaison avec l’iPhone 17 Pro :

Modèle Coloris disponibles iPhone 17 Pro Cosmic Orange, Natural Titanium, Black Titanium, White Titanium iPhone 18 Pro Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray, Silver



Apple devrait donc revenir à quatre coloris, comme sur la plupart des générations Pro.

Analyse des fuites

Les images proviennent très probablement d’usines chinoises (fournisseurs de châssis). Elles ne présentent aucun signe de retouche ou d’IA générative, et les structures internes diffèrent légèrement de celles de l’iPhone 17 Pro, ce qui renforce leur crédibilité. Ces fuites concordent avec plusieurs rapports précédents, notamment ceux mentionnant des codes Pantone pour ces teintes. Quel coloris vous tente le plus ?



Rendez-vous mi-septembre pour découvrir les iPhone 18 Pro, Pro Max et Ultra (le premier pliable).