iPhone 18 Pro : quatre coloris étudiés, dont un rouge sombre inédit

Cette année, l’Orange Cosmique fait un carton sur l’iPhone 17 Pro. Apple n’a pas le droit à l’erreur pour la suite, et de premiers indices commencent déjà à émerger sur le coloris phare attendu pour l’iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro : un rouge vin qui toir’e au violet comme coloris phare de la génération ?

Chaque année, la question des couleurs des iPhone Pro mobilise autant les rumeurs que celle des performances ou du design. Pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, une fuite publiée par Macworld apporte aujourd’hui des précisions concrètes, avec des codes Pantone à l’appui.



Selon une source présentée comme proche de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, quatre teintes seraient actuellement en développement. La première, un bleu clair (Pantone 2121), rapprocherait visuellement le modèle Pro du Mist Blue déjà proposé sur l’iPhone 17 standard. Le gris foncé (Pantone 426C) et l’argent (Pantone 427C), proches de la génération actuelle, compléteraient une palette plutôt sobre.

Montage MacWorld.

Mais c’est le quatrième coloris qui retient l’attention : le Dark Cherry (Pantone 6076), un rouge profond aux reflets vineaux (plutôt violet d’ailleurs visuellement) qui constituerait la vraie nouveauté de cette gamme. Loin d’un rouge vif (récemment évoqué), il s’agirait d’une teinte nettement plus sombre et sophistiquée que l’Orange Cosmique de l’iPhone 17 Pro. Mark Gurman avait déjà évoqué l’hypothèse d’un rouge pour les modèles Pro, mais cette nouvelle précision positionne clairement la couleur du côté de la retenue plutôt que de l’audace.



La source prend soin de nuancer ses informations : les quatre couleurs restent en phase de développement, et Apple conserve encore une large marge de manoeuvre avant le lancement. Le précédent de l’iPhone 17 Pro est là pour le rappeler, un noir et un gris acier avaient alors été envisagés avant d’être abandonnés en cours de route.



Il est d’ailleurs fort probable qu’Apple reste sur 3 coloris comme pour l’iPhone 17 Pro. Rendez-vous en septembre pour découvrir ce qu’Apple aura finalement retenu.