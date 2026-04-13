Le futur iPhone 18 Pro Red se confirme avec une couleur profonde

Le coloris Deep Red (rouge profond) semble de plus en plus probable pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Selon plusieurs leakers chinois, Apple serait en train de tester activement cette teinte pour sa prochaine génération haut de gamme.

Une couleur déjà vue chez les concurrents Android

Le leaker Digital Chat Station, réputé pour ses informations sur la chaîne d’approvisionnement, a déclaré ce week-end qu’il y avait une « forte probabilité » qu’Apple lance ce coloris rouge. Son raisonnement est intéressant : il a repéré exactement la même teinte sur des prototypes de smartphones Android de marques concurrentes.

Cela soulève deux possibilités :

Soit les fabricants Android ont eu vent des plans d’Apple et veulent anticiper la tendance. Comme souvent.

Soit cette couleur est simplement « dans l’air du temps », identifiée par les agences de prévision des couleurs utilisées par toute l’industrie.

Dans tous les cas, le Deep Red pourrait devenir l’une des couleurs phares de 2026-2027.

Pas de noir cette année ?

Autre information relayée par le leaker Instant Digital la semaine passée : l’iPhone 18 Pro ne serait pas disponible en noir cette année. Si cette rumeur se confirme, ce serait la deuxième année consécutive qu’Apple abandonne ce coloris pourtant historique sur ses modèles Pro.

Bloomberg, via l'ineffable Mark Gurman, avait déjà évoqué en février qu’Apple testait un rouge profond, tout en mentionnant des variantes pourpres et marron qui pourraient en être des déclinaisons.

Un lancement attendu en septembre 2026

Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont attendus en septembre 2026, en même temps que le tout premier iPhone pliable d’Apple (probablement nommé iPhone Ultra).



Après les changements de design assez marqués sur l’iPhone 17 Pro, Apple devrait opter cette année pour une évolution plus mesurée, en misant notamment sur de nouvelles couleurs pour renouveler l’intérêt. L'idée étant aussi et surtout de se concentrer sur l'iPhone Ultra à 2000 euros.