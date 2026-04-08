Préparez au moins 2000 € pour acheter l'iPhone Ultra

Nous y sommes presque ! Dans à peine cinq mois, Apple devrait dévoiler le tout premier iPhone pliable de son histoire. Un moment marquant, certes, mais qui pourrait en refroidir plus d’un, avec un prix qui va forcément dépasser les 2 000 €.

iPhone Ultra : un prix de départ qui dépassera obligatoirement les 2 000 euros

L’iPhone pliant d’Apple se précise. Attendu pour septembre 2026, il devrait répondre au nom d’iPhone Ultra, et selon Mark Gurman de Bloomberg, qui parle une nouvelle fois des tarifs, son prix de départ franchirait le seuil des 2 000 dollars aux États-Unis.



En France, avec la TVA et la politique tarifaire habituelle d’Apple, il faudra vraisemblablement compter entre 2 100 et 2 300 euros pour l’entrée de gamme. Une estimation certes, mais cohérente avec la façon dont Apple traduit ses prix américains en euros.

Pour donner un point de repère, l’iPhone 17 Pro Max en 2 To coûte actuellement 1 999 dollars outre-Atlantique. Si l’iPhone Ultra adopte les mêmes paliers de stockage, la version maximale pourrait dépasser les 2 800 dollars aux États-Unis, soit potentiellement plus de 3 000 euros en France. Des fuites parues sur Weibo évoquaient même des configurations pouvant frôler les 2 900 dollars, ce qui situerait le plafond tarifaire aux alentours de 3 200 euros sur le marché français.

L’appareil s’annonce comme un concentré de technologie. Il disposerait d’un écran intérieur de 7,7 pouces et d’un écran extérieur de 5,3 pouces, de deux capteurs photo à l’arrière, et d’un bouton Touch ID pour le déverrouillage, en remplacement du Face ID. Le pli central serait atténué sans être totalement effacé, Apple ayant visiblement fait des compromis sur ce point par rapport aux ambitions initiales.



Ce positionnement tarifaire est attendu compte tenu des caractéristiques du produit et, surtout, de son caractère entièrement inédit. Réponse en septembre.