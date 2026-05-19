iPad Ultra pliable : Apple utiliserait la même charnière que l’iPhone Ultra

Surprise, Apple continue de travailler activement sur son iPad pliable grand format malgré les défis techniques (et les rumeurs contradictoires). Selon le leaker chinois Digital Chat Station sur Weibo, cet appareil utiliserait le même système de charnière ultra-perfectionné et sans pli visible que le futur iPhone Ultra, le premier iPhone pliable attendu dès l’automne 2026.

Un iPad pliable qui pourrait révolutionner le marché

Ce futur iPad pliable créerait une toute nouvelle catégorie : celle des tablettes géantes pliantes. Il serait équipé d’un écran OLED de 18 pouces fabriqué par Samsung.

Fermé : il ressemblerait à un MacBook avec un châssis en aluminium et sans écran extérieur.

: il ressemblerait à un MacBook avec un châssis en aluminium et sans écran extérieur. Ouvert : il déploierait un immense écran équivalent à un MacBook Air 13 pouces, mais entièrement tactile, sans clavier physique.

Mais le design hybride entre iPad et MacBook pose cependant plusieurs défis :

Poids actuel des prototypes : environ 1,6 kg (3,5 livres), nettement plus lourd qu’un iPad Pro actuel.

: environ 1,6 kg (3,5 livres), nettement plus lourd qu’un iPad Pro actuel. Prix potentiellement très élevé : jusqu’à 4 000 euros en raison du grand écran OLED pliable. Attention à ne pas refaire l'erreur du Vision Pro...

Calendrier et retards attendus

Apple viserait initialement un lancement en 2028 pour celui qu'on a envie d'appeler iPad Ultra, mais les problèmes de poids, de technologie d’affichage et de durabilité pourraient repousser la sortie à 2029. Bloomberg avait rapporté en mars 2026 que le développement se poursuivait malgré une pause temporaire l’été dernier.

L’iPhone Ultra en première ligne

En attendant l'iPad Ultra / Fold, le premier iPhone Ultra (nom probable, plus qu'iPhone Fold) arriverait dès l’automne 2026 avec :

Écran de 5,4 pouces fermé (iPhone mini)

Écran de 7,8 pouces ouvert (iPad mini)

Design ultra-fin

Charnière très discrète avec pli presque invisible

iOS / iPadOS mélangé côté logiciel

C’est cette même technologie de charnière que Apple réutiliserait pour son iPad pliable. Logique.

Un positionnement hybride risqué ?

Ce produit pourrait brouiller encore plus la frontière entre iPad et Mac, une séparation historique chez Apple, maintes fois assumées. Certains y voient un « MacBook tout écran », d’autres un iPad géant. La question du confort de frappe sans clavier physique reste cependant un point sensible.



Cet iPad pliable vous intéresse-t-il ? Seriez-vous prêt à payer près de 4000 € ?



En tout cas, la question que l'on se pose, c'est « est-ce utile » ?