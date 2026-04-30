Déjà une promotion sur l’iPad Air M4 à 599 € !

Apple a officiellement lancé l’iPad Air M4 il y a quelques semaines seulement, et déjà la première promotion de l’année tombe chez les revendeurs ! En effet, ce modèle 2026 s’affiche à seulement 599 €. C’est l’occasion parfaite pour découvrir la tablette la plus puissante et la plus polyvalente de la gamme, qui allie un design iconique, des performances boostées par la puce M4 et une optimisation de la connectivité… le tout à un prix ultra-attractif.

Les atouts et nouveautés de l’iPad Air M4

Ce modèle 2026 intègre la puce M4, 12 Go de mémoire unifiée (soit 4 Go de plus que sur l’iPad Air M3 de l’année dernière), la puce sans fil N1 compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread, ainsi que le modem C1X sur les versions cellulaires. Le design, l’écran Liquid Retina à 60 Hz, le bouton Touch ID et la quasi-totalité des autres caractéristiques demeurent identiques à ceux de la génération précédente… et c’est une très bonne nouvelle !

La principale nouveauté de l'iPad Air 2026 réside donc dans l’adoption de la puce M4, qui offre des performances nettement supérieures à celles du M3. Les benchmarks montrent des gains appréciables en monocœur et multicœur, ainsi qu’en tests de taux de rafraîchissement d’images. Par rapport à l’iPad Air M1 d’il y a quelques générations, le score Geekbench est presque doublé. Il s’agit d’une version « bridée » de la puce M4 par rapport à celle des MacBook, mais elle reste largement suffisante (et même impressionnante) pour toutes les tâches du quotidien.

On apprécie particulièrement l’excellente optimisation de la puce M4 au quotidien, mais aussi pour les tâches d’intelligence artificielle ou les jeux AAA.



Les 12 Go de RAM ne sont évidemment pas non plus étrangers à l'amélioration globale, qui se ressent jusque dans le multitâche avec plusieurs applications ouvertes en même temps. Et le fait d’avoir les tous derniers protocoles Wi-Fi et Bluetooth embarqués est un vrai plus pour l’avenir, peu importe qui a fabriqué la puce (en l'occurrence Apple).

Prix de base et promotion

Les tarifs de départ officiels sont de 669 € pour le modèle 11 pouces Wi-Fi et 869 € pour la version 13 pouces. Grâce à cette promotion, le modèle 11 pouces est plus abordable que jamais.



Attention, les stocks risquent de partir très vite. Si vous avez un iPad qui date d'avant 2020 ou que vous n'en avez pas, c'est probablement le meilleur modèle actuellement à prix raisonnable (l'iPad Pro M5 étant affiché au double du prix).

Acheter l'iPad Air M4 sur Amazon à 599 € seulement.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.