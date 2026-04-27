iPad pliable géant : ce projet d’Apple risque de ne jamais voir le jour

Les fans d’Apple rêvent depuis des années d’un iPad pliable géant. Mark Gurman (Bloomberg) confirme dans sa newsletter Power On que ce projet existe bel et bien en interne, mais il pourrait rester un prototype expérimental. Priorité de John Ternus (futur CEO en septembre 2026) lorsqu’il dirigeait le hardware, ce « géant pliable » de 18 à 20 pouces n’a aucune garantie d’arriver sur le marché. Un destin incertain qui contraste avec l’iPhone Fold (Ultra), attendu en septembre prochain.

Un écran géant pliable pour révolutionner l’expérience ?

Ce concept d’iPad pliable déploierait un écran Samsung OLED d’environ 20 pouces une fois ouvert (taille d’un MacBook ou de deux iPad Pro côte à côte). Plié, il resterait portable comme un grand iPad. L’objectif : combiner la mobilité d’une tablette avec un espace de travail digne d’un ordinateur portable, sans clavier physique permanent (on utiliserait un Magic Keyboard ou un clavier virtuel). On imagine qu'il serait nommé iPad Fold ou iPad Ultra.



Apple travaille depuis plusieurs années sur ce projet avec un focus sur :

La minimisation extrême du pli au centre de l’écran

La durabilité de la charnière

Un poids maîtrisé (les prototypes actuels pèsent environ 1,6 kg, contre 0,5-0,6 kg pour un iPad Pro 13")

Malgré ces efforts, des défis techniques persistent : poids excessif, complexité de l’affichage OLED géant et questions d’ergonomie (comment taper confortablement ?).

Statut du projet : entre expérimentation et incertitude

Priorité de John Ternus : il a poussé ce projet en tant que VP Hardware. En tant que futur CEO, il devra toutefois gérer toute l’entreprise et pourrait réorienter les priorités.

: il a poussé ce projet en tant que VP Hardware. En tant que futur CEO, il devra toutefois gérer toute l’entreprise et pourrait réorienter les priorités. Calendrier repoussé : initialement visé pour 2028, il glisserait potentiellement vers 2029 voire plus tard.

: initialement visé pour 2028, il glisserait potentiellement vers 2029 voire plus tard. Risque d’annulation : plusieurs sources internes indiquent qu’il pourrait rester un « prototype bizarre » jamais commercialisé, comme d’autres expériences Apple.

Ce n’est pas la première fois : des rumeurs de pause avaient déjà circulé en 2025 chez DigiTimes. Gurman reste prudent mais réaliste sur les obstacles.

Prix estimé en France : un objet ultra-premium

Si ce géant pliable sort un jour, il serait positionné très haut de gamme :

Estimation : 2 500 à 4 500 € (voire plus selon les configurations).

: 2 500 à 4 500 € (voire plus selon les configurations). À titre de comparaison, l’iPad Pro 13 pouces M5 actuel démarre à 1 449 € sur l’Apple Store (hors promotion).

Un tarif justifié par l’écran OLED pliable massif, mais qui en limiterait l’accès à une clientèle très spécifique (créateurs, pros, fans d’innovation).

Pourquoi ce projet fait vibrer (ou divise) les fans Apple ?

Pour beaucoup, un iPad pliable géant serait le futur de la productivité : écran immense pour le montage vidéo, le dessin, le multitâche ou le cinéma, tout en restant pliable pour le transport. D’autres y voient un gadget inutile face à l’iPad Pro + Magic Keyboard déjà excellent ou au MacBook.



Avec l’iPhone Ultra qui arrive bientôt, Apple teste clairement les formats pliables. Le géant iPad reste dans un état « quantique » : il existe… mais peut-être pas pour longtemps.