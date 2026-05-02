iPad 12 : pas de sortie avant l’été 2026 selon le CFO d’Apple

iPad 12 avec Apple Intelligence : Apple confirme indirectement qu’il n’arrivera pas avant l’été 2026. Puce A18 ou A19 et même design attendu dans la tablette d’entrée de gamme qui pourra enfin faire tourner Apple Intelligence.

La douzième génération a pris du retard

L’arrivée du prochain iPad d’entrée de gamme (iPad 12) avec support d’Apple Intelligence ne semble pas imminente. Apple a laissé entendre cette semaine qu’aucune mise à jour majeure n’est prévue dans les prochains mois.

Lors de la conférence de résultats du deuxième trimestre fiscal 2026, Kevan Parekh, directeur financier d’Apple, a évoqué un « difficult compare » pour les revenus iPad au trimestre en cours (avril-juin 2026).

Il faisait référence au lancement de l’iPad 11 (A16) en mars 2025, qui avait boosté les ventes l’année précédente. Cette remarque suggère clairement qu’Apple n’a pas prévu de sortir un nouvel iPad d’entrée de gamme ce trimestre. Un lancement pendant la WWDC 2026 (8-12 juin) semble donc très improbable.

Un iPad 12 toujours attendu en 2026

Cela ne signifie pas pour autant que l’iPad 12 est abandonné. En février dernier, Mark Gurman (Bloomberg) indiquait que le nouvel iPad avec puce A18 était « prêt » et arriverait bien avant la fin de l’année 2026.

D’autres sources, comme Filipe Espósito de Macworld, évoquent même une puce A19. Dans tous les cas, cette nouvelle génération permettra enfin au modèle de base de bénéficier d’Apple Intelligence, une fonctionnalité actuellement absente sur l’iPad A16.

Pour rappel, Apple Intelligence est déjà disponible sur l’iPad mini, l’iPad Air et l’iPad Pro.

Design et prix inchangés ?

Aucune rumeur majeure n’évoque un changement de design pour l’iPad 12. On s’attend donc à un modèle très proche de l’actuel (11 pouces, design introduit en 2022 avec l’iPad 10), avec un prix de départ restant autour de 389 € en France (disponible en rose, jaune, bleu et argent).

En résumé :

Pas d’iPad 12 au printemps ni pendant la WWDC 2026.

Lancement probable dans la seconde moitié de l’année 2026.

Puce A18 ou A19 → enfin compatible avec Apple Intelligence.

Les fans d’iPad devront donc patienter encore quelques mois pour profiter d’un modèle entrée de gamme enfin capable de profiter pleinement des fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple. Et rappelons que l’iPad mini 8 doit recevoir un écran OLED avant la fin de l’année.