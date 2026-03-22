Bloomberg parle des iPad 12, Apple TV 2026 et HomePod mini 2

Cette semaine, Gurman s’attarde surtout à confirmer des rumeurs déjà évoquées. L’iPad 12 serait attendu début avril, tandis que les Apple TV 4K et le HomePod mini 2 arriveraient à la rentrée, en même temps qu’iOS 27 et une nouvelle version de Siri.

Petit rappel

La newsletter dominicale de Mark Gurman, fidèle rendez-vous des observateurs d’Apple, n’apporte cette semaine aucune révélation fracassante. Pas de scoop, pas de date, pas de surprise. Pour qui suit l’actualité Apple de près, la lecture tourne à la confirmation de ce que tout le monde sait déjà. L’occasion, toutefois, de faire le point sur quelques produits que la firme de Cupertino devrait dévoiler d’ici la fin de l’année.



Le premier d’entre eux, c’est l’iPad 12. L’entrée de gamme de la tablette Apple n’a plus guère changé depuis longtemps, et cette nouvelle génération ne devrait pas bouleverser les habitudes. Même gabarit, même design, même philosophie. La puce embarquée serait une A18, voire une A19, selon les sources. Mais la vraie nouveauté, celle qui justifie réellement la mise à jour, c’est l’arrivée d’Apple Intelligence. L’iPad 12 est aujourd’hui le dernier iPad encore exclu du dispositif. Cette compatibilité attendue le remet enfin dans le rang.

Du côté du salon, deux produits patientent depuis un moment déjà. L’Apple TV 4K 2026 et le HomePod mini de deuxième génération seraient techniquement prêts depuis plusieurs mois. Gurman l’avait évoqué la semaine dernière, et rien n’est venu contredire cette information depuis. Ce qui retarde leur sortie, c’est moins un problème matériel qu’un problème logiciel : la nouvelle version de Siri et d’Apple Intelligence n’est pas encore au niveau requis. Apple ne lancera pas ces appareils sans que leur principal argument soit pleinement opérationnel.