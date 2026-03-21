iPad Air M4 : le renouvellement de trop ?

En l'espace d'une semaine début mars 2026, Apple a enchaîné les annonces avec une cadence presque inhabituelle. Entre les MacBook Pro M5, le MacBook Air M5 et le tout nouveau MacBook Neo, l'iPad Air M4 est passé presque inaperçu. Pourtant, il mérite qu'on s'y arrête, non pas tant pour ce qu'il apporte, mais pour ce que son existence révèle des tensions internes à la gamme Apple.

Une mise à jour logique, mais pas indispensable

L'iPad Air passe de la puce M3 à la M4, soit exactement ce que l'on attendait. Apple suit sa mécanique habituelle : l'iPad Pro adopte la M5, l'Air hérite de la génération précédente. Ce passage apporte 12 Go de mémoire unifiée, un Neural Engine renforcé pour Apple Intelligence et des gains en rendu 3D. Le prix de départ reste inchangé à 669 euros pour le 11 pouces et 869 euros pour le 13 pouces.

Soyons honnêtes : Apple aurait très bien pu rester sur une M3, déjà largement suffisante pour l'usage quotidien de cette tablette. Ce renouvellement ressemble davantage à un exercice de catalogue qu'à une nécessité technique. Le vrai moteur de la mise à jour, c'est Apple Intelligence, qui requiert la M4 et ses 12 Go de RAM. On peut le comprendre, même si Apple Intelligence tournait déjà très bien sur les modèles précédents.

Un OS qui bride le hardware

C'est peut-être là le problème le plus profond de l'iPad Air, et les chiffres ne le montrent pas. La puce M4 est capable de faire tourner des workflows professionnels exigeants, mais iPadOS ne lui en laisse pas vraiment l'occasion. La gestion du multitâche reste contrainte, les applications tierces se heurtent aux règles de l'App Store, et des usages pourtant basiques comme la gestion avancée de fichiers restent laborieux, bien qu'iPadOS 26 se rapproche désormais beaucoup du Mac. On se retrouve avec un hardware de haut vol enfermé dans une philosophie logicielle pensée pour rester simple et sécurisée, ce qui est une qualité sur iPhone, mais une vraie limite sur une tablette vendue comme outil productif.

Apple a toujours défendu ce choix : iPadOS doit rester fluide et accessible. Soit. Mais embarquer un Neural Engine de pointe et 12 Go de RAM envoie un signal fort au marché, et ce signal dit "professionnel". Le logiciel ne suit pas cette promesse. Si l'iPad Air veut trouver sa légitimité, la réponse ne viendra pas d'une puce plus rapide, mais d'un vrai choix de philosophie logicielle.

Quitte à faire du multitâches, autant prendre un Mac ?

Le MacBook Neo change la donne

Le positionnement flou de l'iPad Air existait déjà, mais il devient franchement problématique avec l'arrivée du MacBook Neo. Présenté quelques jours après l'iPad Air, ce nouveau venu s'affiche à partir de 699 euros, soit seulement 30 euros de plus que l'iPad Air 11 pouces. Pour ce prix, on obtient un vrai ordinateur portable sous macOS, avec clavier intégré, puce A18 Pro et 16 heures d'autonomie annoncées. Le Neo fait certes des compromis (8 Go de RAM, USB-C sans Thunderbolt), mais en usage réel, le ressenti est proche.

Surtout, acheter un iPad Air à 669 euros en 2026, c'est choisir une tablette qui nécessitera un clavier et un Apple Pencil pour approcher une expérience productive. Des accessoires qui font vite grimper la note au-delà de 900 euros, rendant le MacBook Neo difficile à ignorer.

Apple se retrouve ainsi dans une situation qu'elle a en partie créée. En rendant ses puces si performantes et abordables, elle brouille les frontières entre ses propres lignes de produits. La vraie question n'est pas "faut-il renouveler l'iPad Air ?" mais "quel est encore son rôle dans une gamme où le Mac descend à 699 euros ?" Pour l'instant, la réponse reste floue, et c'est peut-être le signe qu'Apple elle-même est en train de la chercher. Nous, on se demande vraiment pour qui est fait l'iPad Air.