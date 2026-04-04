Apple propose l'iPad Pro M4 reconditionné à partir de 859 € en France

Encore un ajout au refurb. Après les iPad 11 et MacBook Pro M5 cette semaine, Apple a ajouté les iPad Pro M4 (11 et 13 pouces) à sa boutique de produits reconditionnés en France, ainsi que dans de nombreux pays. C’est la première fois que ces modèles, sortis en mai 2024, sont disponibles en version « comme neuf » à des prix attractifs.

Prix des iPad Pro M4 reconditionnés en France (avril 2026)



iPad Pro 11" M4 reconditionné :

Configuration Prix neuf Prix reconditionné Économie 256 Go Wi-Fi 1 009 € 859 € 150 € 512 Go Wi-Fi 1 249 € 1 059 € 190 €

iPad Pro 13" M4 reconditionné :

Configuration Prix neuf Prix reconditionné Économie 256 Go Wi-Fi 1 359 € 1 159 € 200 € 512 Go Wi-Fi 1 599 € 1 359 € 240 € 1 To Wi-Fi 2 209 € 1 879 € 330 €

Les couleurs disponibles sont Argent et Noir sidéral, les deux classiques.

Pourquoi acheter un iPad Pro M4 reconditionné ?

Économies importantes : jusqu’à 330 € de réduction selon les modèles

Même garantie d’un an qu’un produit neuf

Batterie testée et remplacée si "fatiguée"

Éligible à AppleCare+

Livré avec tous les accessoires d’origine (câble USB-C, manuel, etc.) dans une boîte blanche Apple

L’iPad Pro M4, que l'on a testé sur la durée, reste un excellent choix même en 2026 grâce à sa puce ultra-puissante, son écran Ultra Retina XDR tandem OLED exceptionnel, et sa compatibilité avec l’Apple Pencil Pro et le Magic Keyboard.

Apple a arrêté la commercialisation des modèles M4 suite au lancement des iPad Pro M5 en octobre 2025, ce qui explique l’arrivée progressive de ces versions reconditionnées.

Où acheter ?

Les iPad Pro M4 reconditionnés sont disponibles directement sur la boutique officielle Apple Reconditionné → https://www.apple.com/fr/shop/refurbished/ipad.



Amazon en vend aussi, un peu moins cher, dont l'iPad Pro M4 13 pouces à 1089 €.



Dans les deux cas, les stocks sont souvent limités et se renouvellent régulièrement.

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