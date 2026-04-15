iPad Air M5 : un écran OLED prévu début 2027 selon ET News

Apple s’apprête à étendre la technologie OLED à sa gamme iPad Air. Selon un rapport du média coréen ET News, Samsung Display commencera la production de masse de panneaux OLED fin 2026 ou début janvier 2027, en vue de les fournir pour le prochain iPad Air M5, la neuvième génération, dont la sortie est attendue au début de l’année 2027.

Le modèle M4 actuel

L’iPad Air a été mis à jour pour la dernière fois en mars 2026 avec la puce M4. Il utilise actuellement un écran LCD Liquid Retina limité à 60 Hz, contrairement aux iPad Pro qui bénéficient déjà d’écrans OLED tandem à 120 Hz (ProMotion).

Quels avantages pour l’iPad Air 2027 ?

Le passage à l’OLED apporterait des améliorations significatives :

Noirs plus profonds et contraste infini

Couleurs plus précises et vives

Temps de réponse plus rapides

Meilleurs angles de vision

Plus grande flexibilité de design (écrans potentiellement plus fins)

Cependant, contrairement aux iPad Pro qui utilisent des panneaux OLED double couche LTPO (plus lumineux et économes en énergie), l’iPad Air devrait se contenter de panneaux mono-couche LTPS, une technologie moins coûteuse mais aussi moins performante. Cela signifie que l’écran sera probablement moins lumineux et ne disposera pas de la technologie ProMotion (120 Hz).

Un mouvement cohérent dans la gamme iPad

Cette transition s’inscrit dans une stratégie plus large d’Apple :

Les iPad Pro ont déjà basculé sur OLED en 2024 avec le modèle M4

L’iPad mini 8 devrait également recevoir un écran OLED plus tard en 2026 (lui aussi en version single stack LTPS)

Une fois ces deux modèles mis à jour, seul l’iPad d’entrée de gamme (le modèle de base) conserverait un écran LCD

Ce que cela signifie pour les clients

L’arrivée de l’OLED sur l’iPad Air rendra ce modèle beaucoup plus attractif, en particulier pour la consommation de contenu (films, séries, jeux) et le travail créatif (retouche photo, dessin). Même avec une version plus simple, le gain en qualité d’image devrait être très perceptible par rapport à l’actuel LCD.



Reste à voir si Apple compensera le coût supplémentaire par une hausse de prix ou si elle parviendra à maintenir un positionnement abordable pour l’iPad Air.



Quel est votre avis sur la question ? OLED ou pas ?