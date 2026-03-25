Apple ouvre les commandes pour le nouvel AirPods Max 2

Comme prévu, Apple a ouvert les précommandes de son AirPods Max 2, le nouveau casque circum-auriculaire haut de gamme présenté le 16 mars 2026. Vous pouvez dès maintenant les commander sur l’Apple Store en ligne et dans l’application Apple Store. En France, le prix de vente officiel est fixé à 579 € (toutes taxes comprises).

Les livraisons commenceront au début du mois d’avril (premières expéditions attendues autour du 1er avril, selon les stocks et les coloris).

Les principales améliorations des AirPods Max 2

Le design reste fidèle à la première génération, mais Apple a apporté des mises à jour significatives grâce à la puce H2 intégré au AirPods Max 2 :

Jusqu’à 1,5× plus de Réduction active du bruit grâce à des algorithmes audio computationnels plus performants

Support de la Traduction en direct en temps réel

Fonctionnalités intelligentes déjà présentes sur les autres AirPods : Audio adaptatif, Isolation vocale, Sensibilisation aux conversations, Réduction des sons forts et Volume personnalisé

Qualité audio améliorée avec un nouvel amplificateur à grande plage dynamique : basses plus constantes, médiums et aigus plus naturels, meilleure localisation des instruments

Mode Transparence plus naturel que jamais

La Couronne numérique (Digital Crown) peut désormais servir de déclencheur photo pour iPhone ou iPad

Bluetooth 5.3 pour une connexion plus stable

Charge via USB-C

Jusqu’à 20 heures d’autonomie en mode Réduction active du bruit

Support de l’audio lossless 24 bits / 48 kHz via USB-C

Livré avec l’étui Smart Case

Les coloris disponibles restent les mêmes : Minuit, Lumière stellaire, Orange, Mauve et Bleu.

Disponibilité et commande

Précommandes : ouvertes depuis le 25 mars 2026

Livraison : à partir du début du mois d’avril 2026

Gravure gratuite et livraison gratuite sur apple.com/fr et bientôt sur amazon.fr

Le nouvel AirPods Max 2 vise à consolider la position d’Apple sur le segment du casque audio premium, en apportant des fonctionnalités modernes tout en conservant le design iconique de la première génération. On attend désormais les premiers tests, mais nul doute que la qualité sonore sera en hausse, elle qui était déjà très bonne sur le premier AirPods Max.

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