Comparatif AirPods Max 1 et AirPods Max 2 : toutes les différences !

Apple a enfin dévoilé le casque AirPods Max 2, la vraie mise à jour tant attendue des écouteurs circum-auriculaires premium lancés fin 2020. Après une simple transition vers l'USB-C en 2024 (sans autre changement majeur), cette version 2026 apporte la puce H2, une réduction de bruit nettement renforcée et tout un arsenal de fonctionnalités intelligentes inspirées des AirPods Pro 2 et plus récents. Mais que vaut-il face à ses prédécesseurs ?

Comparaison des AirPods Max

Si vous possédez déjà les AirPods Max d'origine de 2020 ou la version USB-C de 2024, voici ce qui change vraiment et si la mise à niveau vaut le coup vers le AirPods Max 2026. On vous propose un tableau comparatif clair pour y voir plus net (basé sur les specs officielles Apple et les annonces du 16 mars 2026).

Caractéristique AirPods Max (Lightning) AirPods Max (USB-C) AirPods Max 2 Puce H1 H1 H2 Réduction active du bruit (ANC) Standard Standard Jusqu'à 1,5× plus efficace (algorithmes avancés, meilleur blocage des bruits constants comme avion/train) Mode Transparence Standard Standard Plus naturel et fluide Audio Adaptatif Non Non Oui (ajuste ANC/Transparence automatiquement) Conscience de la Conversation Non Non Oui (baisse volume + réduit bruit de fond en parlant) Traduction en Direct Non Non Oui (via Apple Intelligence, pour conversations en personne – bêta, langues dont FR/EN/DE) Isolement de la Voix (appels) Basique Basique Avancé (priorise voix, bloque ambiant via H2) Volume Personnalisé Non Non Oui (s'adapte à vos habitudes au fil du temps) Réduction des sons forts Non Non Oui (protège audition sans altérer le son écouté) Interactions Siri Dis Siri Dis Siri Dis Siri + hochements de tête (oui/non) discrets Commande appareil photo Non Non Oui (Couronne numérique pour photo/vidéo à distance) Enregistrement audio qualité studio Non Non Oui (podcasts, chant, voix plus naturelle) Spatial Audio personnalisé Avec suivi dynamique de tête Avec suivi dynamique Amélioré (meilleure localisation instruments, basses plus profondes, mids/aigus plus précis) Audio sans perte Via câble Lightning → 3,5 mm 24 bits/48 kHz via USB-C 24 bits/48 kHz via USB-C (latence ultra-faible) Mode Jeu / Latence réduite Non Partiel (firmware) Oui (sans fil réduite sur iOS/macOS/iPadOS) Bluetooth 5.0 5.0 5.3 (meilleure stabilité, latence moindre) Port de charge Lightning USB-C USB-C Couleurs disponibles Argent, Gris sidéral, Bleu ciel, Rose, Vert Minuit, Starlight, Bleu, Violet, Orange Minuit, Starlight, Bleu, Violet, Orange Durabilité / Éco-matériaux Standard Amélioré 100 % terres rares recyclées (aimants), polyester recyclé (coussinets), or/étain recyclés (circuits), emballage 100 % fibre Prix France (lancement) 629 € (à l'époque) 579 € 579 € (inchangé) Disponibilité Arrêté Arrêté Précommandes 25 mars 2026 – lancement début avril 2026

Notre avis préliminaire

Si vous avez les AirPods Max Lightning ou USB-C de 2024, les AirPods Max 2 apportent un vrai bond en avant sur le plan intelligent et pratique (surtout ANC renforcé, Adaptive Audio, Live Translation et les gestes Siri). Le son gagne en précision et en dynamique, mais pas de révolution design ou de poids allégé significatif annoncé.



À prix identique (579 € en France), c'est une mise à niveau tentante pour les gros utilisateurs nomades, voyageurs ou fans d'Apple Intelligence. Si votre Max actuel vous satisfait pleinement, attendez peut-être une promotion. iPhoneSoft ne manquera pas de vous en parler, comme le casque AirPods Max USB-C de 2024 à 488 € seulement sur Amazon.



Les précommandes démarrent le 25 mars 2026 sur apple.com et en Apple Store, avec livraison début avril dans plus de 30 pays dont la France. AppleCare+ reste à 59 € pour une protection étendue.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.