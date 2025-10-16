Puce M5 vs M4 : quelles différences ?

Apple a dévoilé hier la puce M5, la dernière addition à sa gamme Apple silicon de série M, à la fois disponible sur le MacBook Pro 2025, l'iPad Pro 2025 et le nouveau Vision Pro 2025. Voici une analyse comparative de ses différences par rapport à la M4.

Performances neurales et IA

L'amélioration la plus marquante de la puce M5 concerne les capacités en intelligence artificielle et en apprentissage automatique. Inspirée des puces A19 et A19 Pro des derniers iPhone, elle intègre des accélérateurs neuronaux avancés qui accélèrent considérablement les charges de travail en IA (intelligence artificielle) et en ML (Machine Learning). Apple a mis en avant ces benchmarks :

Temps pour le premier token (LLM) : 3,6x plus rapide que la M4

Temps pour améliorer une vidéo dans Topaz Video : 1,8x plus rapide que la M3

Temps pour le rendu dans Blender avec ray tracing : 1,7x plus rapide que la M3

Temps pour améliorer la parole avec l'IA dans Premiere Pro : 2,9x plus rapide que la M3

Au-delà des accélérateurs, la M5 dispose d'un Neural Engine 16 cœurs amélioré pour renforcer les tâches d'IA.

Bande passante mémoire

À l'image de la série A19, la M5 augmente la bande passante mémoire à 153 Go/s — une hausse de 27,5 % par rapport aux 120 Go/s de la M4. Cette amélioration accélère les tâches exigeantes, en particulier les opérations d'IA générative et les jeux vidéos. Un Cyberpunk 2077 devrait être encore plus fluide.

Graphismes

Les performances graphiques bénéficient également de gains importants. Les accélérateurs neuronaux permettent une performance de calcul GPU de pointe plus de 4x supérieure à celle de la M4. D'autres ajouts incluent un moteur de ray tracing de 3e génération et des « capacités graphiques améliorées » non précisées, offrant jusqu'à 45 % de performances graphiques globales supérieures à celles de la M4.

Processeur

La M5 de base conserve une configuration CPU 10 cœurs : quatre cœurs performants et six cœurs efficaces. Apple affirme que son dernier cœur performant est le plus rapide au monde, avec un CPU offrant jusqu'à 15 % de performances multithreadées supérieures à celles de la M4 — en accord avec les benchmarks fuités.

Divers

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces avec M5 prend désormais en charge jusqu'à 4 To de stockage, doublant le maximum précédent de 2 To. La M5 passe également au procédé 3 nm de 3e génération de TSMC, contre la 2e génération des puces antérieures des Mac M4. La puce M5 équipe actuellement le MacBook Pro 14 pouces, l'iPad Pro et l'Apple Vision Pro actualisé, et est disponible dès à présent à la commande.