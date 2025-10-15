🔥 Apple dévoile le MacBook Pro M5 de 14 pouces

Après le Vision Pro M5, Apple a lancé aujourd'hui le nouveau MacBook Pro 14 pouces, également propulsé par la puce M5, marquant un progrès significatif dans les capacités d'IA pour les utilisateurs Mac. Conservant son prix de départ à 1 599 $ (mais 100 € moins cher chez nous, soit 1 799 € au lieu de 1 899 €), cette mise à niveau offre des performances supérieures, en faisant une valeur exceptionnelle pour les professionnels, étudiants et créateurs. Disponible en noir spatial et argent, les précommandes débutent aujourd'hui, avec expédition à partir du 22 octobre.

Les performances du MBP M5

La puce M5 (standard) intègre un GPU 10 cœurs de nouvelle génération avec des Accélérateurs Neuronaux dans chaque cœur, boostant les performances IA jusqu'à 3,5x par rapport à M4 et 6x par rapport à M1. Elle inclut un CPU plus rapide, un Neural Engine 16 cœurs amélioré et une bande passante mémoire accrue, permettant des lancements d'apps rapides, des modèles de langage volumineux (LLM) sur appareil, et des tâches comme la génération texte-image dans des apps telles que Draw Things ou LM Studio.

Les clients venus depuis un Mac Intel ou M1 obtiennent des boosts impressionnants—jusqu'à 86x en IA sur Intel, 30x en GPU avec ray tracing, et 5,5x en CPU—plus 16 Go de mémoire unifiée de base et un port Thunderbolt supplémentaire.



Les graphismes gagnent jusqu'à 1,6x versus M4, avec jusqu'à 20 % de performances multithread CPU plus rapides pour le codage, le multitâche et les workflows créatifs. Les vitesses SSD doublent, supportant jusqu'à 4 To de stockage pour un chargement de l'IA en local plus rapide et une gestion de fichiers accélérée.



Les benchmarks clés incluent jusqu'à 7,7x plus rapide en amélioration vidéo IA dans Topaz Video (vs. M1 13 pouces), 6,8x plus rapide en rendu 3D dans Blender, 3,2x plus de fps en jeux, et 2,1x plus rapide en builds Xcode.



L'autonomie batterie atteint jusqu'à 24 heures, idéale pour les workflows pros mobiles.

Les atouts préservés

Les fonctionnalités emblématiques persistent : un affichage Liquid Retina XDR époustouflant (option nano-texture, pic HDR 1600 nits, 120 Hz), caméra Center Stage 12 MP, système audio Spatial à six haut-parleurs, ports polyvalents, et Apple Intelligence intégré à macOS Tahoe. La différence avec le MacBook Air réside surtout sur l'écran, les haut-parleurs et les ports.



John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie hardware chez Apple, a déclaré :

M5 marque le prochain grand bond en IA pour le Mac, offrant d'énormes boosts graphiques pour les workflows exigeants des étudiants, créatifs, développeurs et pros. Avec des performances exceptionnelles, une autonomie et un affichage inégalés, il élève le MacBook Pro 14 pouces à un autre niveau.

macOS 26

macOS Tahoe booste la productivité avec Spotlight revu pour actions instantanées, app Phone Continuity, Live Activities, et personnalisation Liquid Glass. Apple Intelligence ajoute la traduction Live dans Messages/FaceTime et des Shortcuts avancés, tout en protégeant la vie privée.

Écologie

Environnementalement, le MacBook Pro s'aligne sur les objectifs de neutralité carbone Apple 2030 : 45 % de contenu recyclé (100 % aluminium, terres rares, cobalt batterie recyclés), 55 % d'électricité renouvelable dans la chaîne d'approvisionnement, emballage fibreux, et design écoénergétique pour une longévité accrue.

Prix et disponibilité

Le prix de départ est donc de 1 799 € en France sur le site Apple, soit 100 euros de moins que le modèle précédent. Pour cela, vous aurez un CPU 10 cœurs, un GPU 10 cœurs, une mémoire unifiée 16 Go et un stockage de SSD 512 Go. Mais il faut ajouter 65 € pour un chargeur, non fourni de base.



Le prix grimpe à 3 989 € avec 32 Go de RAM, 4 To de stockage et l'option d'écran nano-texturé.