Apple a levé le voile sur la puce M5, une évolution majeure pensée pour accélérer les performances en intelligence artificielle sur tous les appareils de la marque. Plus rapide, plus efficiente et dotée d’un GPU entièrement repensé, elle ouvre une nouvelle ère pour le Mac, l’iPad et le Vision Pro.

Apple dévoile la puce M5 : une nouvelle ère pour l’intelligence artificielle sur ses appareils

Apple a officiellement présenté la puce M5, qualifiée comme la prochaine grande avancée dans les performances d’intelligence artificielle pour l’écosystème Apple Silicon. Destinée aux nouveaux MacBook Pro 14″, iPad Pro et Apple Vision Pro, cette puce intègre des innovations à tous les niveaux — GPU, CPU, Neural Engine, mémoire unifiée — pour répondre aux besoins croissants des workflows basés sur l’IA.

Architecture GPU repensée : des accélérateurs neuronaux au cœur de chaque cœur

La puce M5 adopte un GPU à 10 cœurs dans lequel chaque cœur est équipé d’un Neural Accelerator dédié. Cette approche permet de décharger les tâches d’IA sur le GPU de manière native.

Comparé à la M4, le GPU de la M5 offre plus de 4× la performance de calcul de pointe pour l’IA.

Pour les tâches graphiques classiques, la puce atteint jusqu’à 45 % de gain par rapport à la M4.

En complément, le ray tracing de troisième génération améliore les rendus 3D et les effets de lumière.

Ces avancées visent à optimiser les workflows tels que les modèles de diffusion (ex. dans des apps comme Draw Things) ou l’exécution locale de grands modèles de langage (via des frameworks comme webAI) sur les appareils Apple.

Puissance CPU et Neural Engine : un équilibre optimisé

La M5 n’est pas seulement un GPU renforcé — elle intègre aussi un CPU 10 cœurs, répartis en 4 cœurs à haute performance et 6 cœurs à haute efficience.

Sur les performances multi-thread, Apple annonce un gain d’environ 15 % par rapport à la génération M4.

Le Neural Engine 16 cœurs bénéficie également d’une accélération, agissant en synergie avec les Neural Accelerators pour fluidifier les processus IA embarqués.

Cette combinaison GPU / CPU / Neural Engine permet d’exécuter des tâches intelligentes plus rapidement, tout en ménageant la consommation énergétique.

Mémoire unifiée élargie : plus de bande passante pour l’IA

Un des points clés de la M5 est l’augmentation de la bande passante de la mémoire unifiée, qui atteint 153 Go/s, soit près de 30 % de plus qu’avec la M4.

Cette bande passante accrue permet à l’ensemble des composants (GPU, CPU, Neural Engine) d’accéder rapidement à un même pool de mémoire, ce qui facilite l’exécution de gros modèles IA, l’ouverture simultanée d’apps professionnelles, ou le traitement de données volumineuses.

Apple souligne que cette mémoire unifiée permettra notamment d’exécuter localement de grands modèles IA et d’utiliser simultanément des applications exigeantes comme Final Cut Pro et Photoshop, tout en s’occupant en arrière-plan du transfert de fichiers vers le cloud.

Impacts pour les appareils : MacBook Pro, iPad Pro et Vision Pro

La puce M5 sera intégrée aux nouveaux MacBook Pro 14″, iPad Pro et Apple Vision Pro, chacun pouvant tirer parti des atouts de la puce dans son domaine d’usage.

Sur l’Apple Vision Pro, le rendu gagne en finesse : plus de pixels, taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, détails plus nets, réduction du flou de mouvement.

Les apps intégrant IA embarquée bénéficient d’un fonctionnement plus fluide et rapide, grâce à la synergie entre Neural Engine et Neural Accelerators.

Apple met également l’accent sur l’intégration logicielle : les frameworks Apple comme Core ML, Metal Performance Shaders et Metal 4 sont optimisés pour tirer parti directement des capacités IA de la puce M5.

Efficacité énergétique et engagement environnemental

Malgré ses performances accrues, la M5 reste très économe en énergie. Apple indique qu’elle a été une fois de plus conçue pour offrir une excellente efficacité par rapport au rendement, permettant de réduire la consommation globale des appareils sur leur cycle de vie.

Dans sa démarche Apple 2030, l’entreprise place l’efficacité énergétique comme un levier pour diminuer l’empreinte carbone de ses produits.

En résumé, la puce M5 marque une étape clé dans l’évolution d’Apple Silicon, particulièrement pour les usages exigeants en intelligence artificielle. Elle combine GPU repensé, CPU plus puissant, Neural Engine accéléré et une mémoire unifiée ultra-rapide — le tout dans un même socle optimisé.