Les AirPods Pro avec caméras IA entrent en phase de tests avancés

Bloomberg confirme une nouvelle fois l’existence des futurs AirPods Pro équipés de caméras. Le développement du projet franchirait désormais une nouvelle étape, avec des tests internes de plus en plus avancés.

Apple avance sur ses AirPods Pro dopés à l’IA visuelle

Apple franchit une nouvelle étape dans le développement de ses futurs AirPods équipés de caméras. Selon un rapport de Bloomberg publié ce jeudi, le projet a atteint un stade de tests qualifié d’« avancé » : le design est quasiment arrêté, les fonctionnalités sont en grande partie fixées, et le démarrage d’une production de masse préliminaire pourrait intervenir prochainement.



Contrairement à ce que le terme « caméra » pourrait laisser imaginer, ces optiques ne serviront pas à capturer des photos ou des vidéos. Leur unique vocation est de fournir à Siri un flux d’informations visuelles sur l’environnement immédiat du porteur. Une petite LED s’allumera pour signaler à l’entourage que l’appareil est en train d’analyser la scène. Concrètement, l’utilisateur pourrait pointer son regard vers un objet et interroger Siri à son sujet, à la manière d’une importation d’image dans une application de chatbot. D’autres cas d’usage sont envisagés, comme des rappels contextuels déclenchés par ce que l’on regarde, ou des indications de navigation enrichies par la lecture visuelle du terrain.



Sur le plan du design, les nouvelles têtes bénéficieraient d’une tige légèrement allongée pour loger le capteur, mais resteraient globalement fidèles à la silhouette des AirPods Pro 3 sortis en septembre dernier.

Le lancement de ces AirPods était initialement prévu pour le premier semestre 2026, mais Apple a dû revoir ce calendrier en raison d’un Siri nouvelle génération qui n’est pas encore prêt. La refonte majeure de l’assistant devrait être dévoilée lors de la WWDC en juin et déployée en septembre avec iOS 27, macOS 27 et iPadOS 27. Une fenêtre de lancement coïncidant avec cet automne semble donc la plus probable, à condition qu’Apple soit satisfait du niveau de maturité des fonctionnalités d’Intelligence Visuelle intégrées.



Le positionnement de ce produit dans la gamme reste flou. Apple ne souhaiterait pas l’appeler AirPods Pro 4, et le nom AirPods Ultra circule comme piste sérieuse, une étiquette qui impliquerait un tarif supérieur aux 279 euros des AirPods Pro 3 actuels.