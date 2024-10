Kuo : Apple travaille sur des AirPods dotés de modules de caméra infrarouge

Avec la concurrence croissante des écouteurs sans fil, Apple n’a pas d’autres choix que d’accélérer l’innovation autour de ses AirPods pour continuer à justifier leurs prix élevés. Une récente rumeur propulsée par l’incontournable Ming-Chi Kuo mentionne une nouvelle technologie qui pourrait bientôt arriver dans une future génération des AirPods : des modules de caméra infrarouge. Cette nouveauté aura un but bien précis !

Selon les dernières informations de l’analyse Kuo, la firme de Cupertino prévoit de lancer des AirPods équipés de modules de caméra infrarouge (IR) d’ici 2026. Les modules IR intégrés aux futurs AirPods auront pour fonction principale de détecter les mouvements de tête de l’utilisateur avec une précision exceptionnelle. Cette détection permettrait d’ajuster automatiquement la sortie audio en fonction de la position de la tête, offrant ainsi une expérience sonore plus immersive et adaptée. Cette nouveauté pourrait être particulièrement bénéfique pour l’Apple Vision Pro, améliorant encore davantage l’expérience d’écoute grâce à une meilleure intégration de l’audio spatial.



Les AirPods dotés de cette technologie pourraient transmettre en temps réel la direction de la tête de l’utilisateur à l’Apple Vision Pro, ce qui permettrait un ajustement précis de l’équilibre de l’audio spatial. Il est envisagé que ces AirPods puissent être contrôlés par des gestes grâce à la caméra IR, ouvrant la voie à de nouvelles interactions utilisateur sans contact direct.

Voici ce que déclare Kuo dans son rapport :

Les nouveaux AirPods devraient être utilisés avec Vision Pro et les futurs casques Apple pour améliorer l'expérience utilisateur de l'audio spatial et renforcer l'écosystème de l'informatique spatiale. Par exemple, lorsqu'un utilisateur regarde une vidéo avec Vision Pro et porte ces nouveaux AirPods, si les utilisateurs tournent la tête pour regarder dans une direction spécifique, la source sonore dans cette direction peut être soulignée pour améliorer l'expérience audio/informatique spatiale.