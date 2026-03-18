L'AirPods Max 2 n'est pas encore sorti, mais l'AirPods Max 3 plus léger arrive en 2027

Apple a surpris tout le monde lundi dernier en dévoilant les AirPods Max 2, une vraie mise à jour du casque premium lancé fin 2020. Après une simple évolution (port USB-C et couleurs) en 2024-2025, voici enfin un successeur digne de ce nom : design extérieur identique, mais révolution interne grâce à la puce H2 (la même que dans les AirPods Pro 3 et AirPods 4). Sauf que l'AirPods Max 3 n'est, semble-t-il, pas loin.

Les nouveautés phares des AirPods Max 2

Active Noise Cancellation (ANC) jusqu’à 1,5× plus efficace grâce à de nouveaux algorithmes computationnels.

Qualité audio améliorée avec un nouvel amplificateur pour un son plus propre et un Spatial Audio plus immersif.

Transparency mode plus naturel.

Fonctionnalités intelligentes inédites sur Max : Adaptive Audio (ajuste ANC/Transparency selon l’environnement), Conversation Awareness (baisse le volume quand vous parlez), Voice Isolation (appels clairs même bruyants), et surtout Live Translation (traduction en temps réel alimentée par Apple Intelligence pour conversations multilingues).

Bonus créateurs : enregistrement audio studio-quality et télécommande caméra.

Prix inchangé : 549 $ / 579 € (selon régions).

Disponibles en précommande dès le 25 mars 2026.

Couleurs : Midnight, Starlight, Orange, Purple, Blue.

Mais… un AirPods Max 3 déjà en vue pour 2027 ?

Si vous hésitez à craquer maintenant, attention : l’analyste Ming-Chi Kuo (fiable sur les plans Apple) rapportait dès mai 2025 qu’Apple prépare une version plus légère des AirPods Max, avec production de masse prévue en 2027.

Les AirPods Max actuels (et Max 2) pèsent environ 385 g, un point souvent critiqué pour le confort longue durée, dont dans notre test du casque. Une refonte design en 2027 viserait à réduire significativement ce poids, probablement via de nouveaux matériaux (moins d’aluminium massif ?). Comme le Max 2 garde exactement le même châssis, cela laisse la porte ouverte à un vrai « AirPods Max 3 » l’année prochaine - ce qui serait inhabituel chez Apple, mais cohérent avec la stratégie récente (ex. : AirPods Pro haut de gamme attendus en 2026 malgré Pro 3 sorti fin 2025).

Que faire : commander maintenant ou attendre ?

Oui pour les AirPods Max 2 si vous voulez l’ANC boosté, les features IA modernes (Live Translation, Adaptive Audio…) et un son premium dès aujourd’hui, surtout si vous venez d’un modèle 2020 ou que vous ne vouliez pas du casque original.

Attendez 2027 si le poids est votre principal frein.

En tout cas, l'AirPods Max 2 aligne enfin les écouteurs over-ear Apple sur le reste de la gamme - un excellent upgrade interne qui permet de profiter des dernières fonctionnalités et d'un son haut de gamme.