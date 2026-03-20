Apple pourrait relancer un iPhone 18 Plus en 2027

Dans une note de recherche récente pour la banque Barclays (début mars 2026), l’analyste Tim Long relaye plusieurs informations intéressantes provenant de ses sources dans la chaîne d’approvisionnement Apple. Outre le retard de l'iPhone Fold, notre ami a évoqué un très hypothétique iPhone 18 Plus.

Calendrier en deux temps

Un lancement attendu en deux temps pour la première fois :

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max seraient annoncés et lancés comme prévu en septembre 2026.

Les expéditions du très attendu iPhone Fold commenceraient en décembre 2026, soit quelques mois après les modèles Pro.

Cette stratégie rappelle le lancement de 2017 : iPhone 8 / 8 Plus en septembre, puis iPhone X en novembre.

Tim Long évoque, lui aussi, la possibilité que le modèle de base iPhone 18 soit annoncé en mars 2027 (au lieu de septembre 2026), accompagné de deux autres appareils :

Un iPhone 18e (version encore plus abordable),

Et un iPhone 18 Plus, ou un iPhone Air 2 (successeur de l’iPhone Air attendu en 2026).

Le fait que l’analyste mentionne explicitement un iPhone 18 Plus est nouveau et surprenant : aucune autre source ou rumeur n’avait jusqu’ici évoqué le retour d’un modèle « Plus » pour la gamme 18.



Les rumeurs actuelles portent plutôt sur un iPhone Air 2 revisité (plus fin, double APN) comme successeur potentiel de l’iPhone 16 Plus / 17 Plus, mais surtout de l'iPhone Air standard.

Pourquoi un retour du format Plus semble improbable (mais pas impossible)

Apple ne communique pas les ventes détaillées par modèle, mais les analyses du marché montrent depuis plusieurs années que les versions Mini, Plus et Air se vendent nettement moins bien que les modèles standard, Pro et Pro Max.



Si l’iPhone Air (2026) se vend encore plus mal que les précédents Plus, Apple pourrait envisager de faire renaître un iPhone 18 Plus en 2027. Cependant, l’absence totale d’autres rumeurs sur ce modèle incite à la prudence : il pourrait s’agir d’une simple hypothèse de l’analyste plutôt que d’une information ferme de la chaîne d’approvisionnement. Comme pour toute information provenant d’une seule source, il convient de rester sceptique jusqu’à confirmation par d’autres analystes ou fuites plus solides.



Que pensez-vous d'un retour de l'iPhone 18 Plus avec écran 120 Hz ? Banger ou non ?