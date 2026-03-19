iPhone Fold : une sortie repoussée à décembre ?

Bien qu’il soit attendu pour une présentation en septembre, l’iPhone Fold pourrait n’être réellement disponible à la vente qu’à partir de décembre, voire dans le meilleur des cas un ou deux mois après son annonce.

iPhone Fold : présenté en septembre mais disponible en décembre ?

L’iPhone Fold se précise dans les rumeurs, mais un détail commence à retenir l’attention, sa date de disponibilité réelle. Si Apple devrait bien le dévoiler lors de sa keynote de septembre aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, son lancement commercial pourrait, lui, n’intervenir qu’en décembre 2026. C’est en tout cas ce qu’avance Tim Long, analyste chez Barclays.



Ce scénario n’aurait rien d’inédit. Apple a déjà pratiqué cet écart entre annonce et disponibilité sur plusieurs modèles emblématiques. L’iPhone X avait ainsi été présenté en septembre 2017 pour n’arriver en boutique qu’en novembre. L’iPhone XR avait suivi le même chemin en 2018, tout comme l’iPhone 14 Plus en 2022. Les modèles qui s’écartent du format habituel semblent souvent mériter ce traitement particulier, comme si Apple voulait laisser le temps à la production de monter en cadence avant d’ouvrir les vannes.

Dans le cas de l’iPhone Fold, cela aurait d’autant plus de sens que l’appareil représente un défi industriel considérable. La semaine dernière, des informations faisaient état d’une étape de production majeure sur le point d’être franchie, notamment autour de la charnière et de l’écran sans pli visible. Par ailleurs, des fichiers CAD auraient fuité ce mois-ci, confirmant un design désormais figé, ce qui laisse penser que le calendrier de sortie cette année reste bien d’actualité.



Sur le plan logiciel, l’iPhone Fold devrait introduire une fonctionnalité inédite sur iPhone avec la possibilité d’utiliser deux applications côte à côte lorsque l’écran est déplié, à la manière d’un iPad avec le mode Split View.



Pour rappel, les iPhone 18, 18e et Air 2 ne devraient sortir que début 2027. La fin d’année 2026 devrait donc être entièrement consacrée aux iPhone 18 Pro, Pro Max et Fold.