L’iPhone 18 Pro pourrait passer sur un écran LTPO+

Apple chercherait à réintroduire une distinction plus marquée entre l’iPhone 18 et les versions Pro, notamment en réservant un écran LTPO+ aux modèles Pro et Pro Max.

Un écran LTPO+ attendu sur l’iPhone 18 Pro

L’iPhone 18 Pro devrait embarquer une évolution discrète mais significative au niveau de son écran OLED. Selon un rapport de The Elec, Apple passerait à la technologie LTPO+ pour les modèles Pro et Pro Max de sa prochaine génération, abandonnant le LTPO standard qui équipe les iPhone 17 Pro depuis l’an dernier.



Concrètement, la différence entre LTPO et LTPO+ réside dans l’architecture interne des transistors. Avec le LTPO classique, les matériaux oxydes sont appliqués uniquement aux transistors à couche mince de commutation. Le LTPO+ les étend également aux transistors de pilotage, ce qui permet un contrôle plus fin du courant alimentant les pixels OLED. Résultat : l’écran peut adapter son comportement plus précisément en fonction de l’environnement et des conditions d’utilisation.

Deux bénéfices directs sont attendus. Le premier est une meilleure efficacité énergétique, qui devrait se traduire par un gain d’autonomie, particulièrement appréciable pour les usages quotidiens avec l’écran Always-On activé. Le second concerne les environnements peu éclairés : le LTPO+ permettrait des ajustements plus réactifs à faible luminosité, réduisant ainsi les phénomènes de scintillement ou de grain que certains utilisateurs remarquent dans l’obscurité.



Ce changement technique a également une conséquence industrielle notable. The Elec rapporte que les dalles de l’iPhone 18 Pro seront produites quasi exclusivement par Samsung et LG. BOE, qui participait à la fabrication des panneaux de l’iPhone 17 Pro, n’aurait pas obtenu la validation d’Apple pour cette génération, notamment en raison d’un retard sur la maîtrise du LTPO+ par rapport à ses concurrents coréens.



Apple maintient par ailleurs les diagonales d’écran établies par l’iPhone 17 Pro : 6,3 pouces pour le Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max. The Elec ne précise pas si l’iPhone Ultra, dont le lancement est également attendu cette année, bénéficiera lui aussi de cette technologie d’affichage améliorée.