3 smartphones sur 4 vendus sont des iPhone aux États-Unis

Apple continue de creuser l’écart sur son marché le plus stratégique. Aux États-Unis, l’iPhone a atteint 75 % des ventes de smartphones chez les principaux opérateurs au premier trimestre 2026.

L'iPhone est injouable sur ses terres

Le chiffre parle de lui-même. Au premier trimestre 2026, l’iPhone représentait 75 % des ventes de smartphones chez les trois grands opérateurs américains, contre 72 % un an plus tôt. Selon une étude de Counterpoint Research, Apple a non seulement résisté au ralentissement général du marché, mais a progressé pendant que ses concurrents reculaient.



Sur la même période, le marché américain des smartphones a chuté de 5,7 % en glissement annuel. Apple, lui, a affiché une croissance de 1,3 %. Un écart qui illustre à quel point la marque occupe une position à part dans le paysage mobile américain.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette performance. La demande pour l’iPhone 17 de base s’est révélée plus solide qu’anticipé. Apple a également maintenu le prix de l’iPhone 17e au même niveau que son prédécesseur tout en doublant le stockage d’entrée de gamme, passant à 256 Go. Dans un contexte de hausse des coûts mémoire où les autres fabricants ont relevé leurs tarifs, ce choix a pesé dans la balance. Du côté de Samsung, le lancement tardif de la gamme Galaxy S26, arrivée mi-mars au lieu de janvier-février comme les années précédentes, a laissé le terrain libre à Apple pendant plusieurs semaines.



Ce contexte favorable s’inscrit dans une dynamique plus large. Lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre 2026, Apple a indiqué que la gamme iPhone 17 était la plus populaire de toute l’histoire de l’entreprise. Une affirmation qui, mise en regard des 75 % de part de marché aux États-Unis, prend une dimension concrète.

La domination de l’iPhone sur le marché américain n’est pas nouvelle, mais elle continue de s’approfondir. Avec une gamme au sommet de ses ventes historiques et des concurrents qui peinent à trouver la bonne réponse, rien ne laisse présager un renversement de tendance à court terme.