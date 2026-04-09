Apple ferme trois Apple Store aux États-Unis

Apple va fermer trois Apple Store situés dans des centres commerciaux américains en déclin, illustrant les difficultés persistantes de ce type de lieux à notre époque.

Apple ferme trois de ses magasins aux États-Unis

La décadence des grands centres commerciaux américains commence à rattraper Apple. La firme de Cupertino vient d’annoncer la fermeture définitive de trois Apple Store implantés dans des malls (centres commerciaux) en difficulté, une décision qui illustre un phénomène plus large que la simple stratégie de l’entreprise.



Les trois boutiques concernées sont l’Apple Store de Towson Town Center dans le Maryland, celui de North County à Escondido en Californie, et l’Apple Trumbull à Trumbull dans le Connecticut. Les fermetures sont prévues pour juin prochain. Ironie du calendrier : les trois magasins, temporairement fermés ce jeudi, rouvriront brièvement leurs portes avant de baisser définitivement le rideau.

Dans un communiqué transmis à MacRumors, Apple justifie ces fermetures par “le départ de plusieurs enseignes et la dégradation des conditions” au sein des centres commerciaux concernés. La formule est diplomatique, mais la réalité est plus crue. Le Trumbull Mall a récemment fait défaut sur plus de 150 millions de dollars de prêts, tandis que le Towson Town Center a perdu cette année plusieurs locataires de renom, dont Banana Republic et Tommy Bahama.



Ces fermetures ne signifient pas pour autant qu’Apple réduit la voilure. L’entreprise a ouvert onze nouveaux magasins dans le monde au cours de l’année écoulée et en a rénové ou repositionné quatorze autres. Aux États-Unis spécifiquement, deux nouvelles boutiques ont ouvert et huit ont été modernisées. Apple ferme des malls mourants, pas des marchés.



Du côté des employés, la situation diffère selon les sites. Les équipes de Trumbull et d’Escondido seront réaffectées dans des boutiques proches. En revanche, les salariés de Towson devront candidater à des postes disponibles dans l’entreprise, conformément à une convention collective. Ce magasin avait en effet été le premier Apple Store à se syndiquer aux États-Unis, en juin 2022, sous l’égide de l’International Association of Machinists and Aerospace Workers.