Nouvelle pub « Privacy on iPhone » pour mettre en avant la protection de Safari

Apple entend renforcer son image de champion de la vie privée avec une nouvelle campagne publicitaire centrée sur Safari. Intitulée « Privacy on iPhone: Safari helps block data trackers », cette opération met en lumière les nombreuses fonctionnalités de protection intégrées au navigateur d’Apple.

Une pub humoristique et percutante

Dans le nouveau spot publicitaire, Apple adopte un ton léger et humoristique : des trackers de données sont représentés comme des personnes indiscrètes qui regardent par-dessus votre épaule pendant que vous naviguez. Le message est clair : « Safari. Un navigateur qui est vraiment privé. »



La campagne inclut également des panneaux d’affichage dans les grandes villes et des publicités digitales partout dans le monde.

Les atouts confidentialité de Safari mis en avant

Safari dispose de plusieurs technologies avancées activées par défaut :

Intelligent Tracking Prevention : bloque les traqueurs intersites grâce à l’apprentissage automatique sur l’appareil.

: bloque les traqueurs intersites grâce à l’apprentissage automatique sur l’appareil. Privacy Report : un rapport détaillé accessible depuis la barre d’outils ou la page d’accueil qui montre tous les traqueurs bloqués.

: un rapport détaillé accessible depuis la barre d’outils ou la page d’accueil qui montre tous les traqueurs bloqués. Protection contre le fingerprinting : Safari simplifie les informations de votre appareil pour que les trackers aient plus de mal à vous identifier.

: Safari simplifie les informations de votre appareil pour que les trackers aient plus de mal à vous identifier. Contrôle fin des extensions : vous pouvez autoriser une extension uniquement pour un jour, un seul site, ou toujours.

: vous pouvez autoriser une extension uniquement pour un jour, un seul site, ou toujours. Navigation Privée améliorée : supprime les paramètres de tracking des URLs, et les onglets privés peuvent être verrouillés avec Face ID ou Touch ID.

Le contexte de cette campagne

C’est la dernière d’une longue série de publicités d’Apple sur la vie privée (après celles sur l’App Tracking Transparency, iCloud Private Relay, etc.). Alors que Google Chrome et d’autres navigateurs sont souvent critiqués pour leur collecte massive de données, Apple continue de positionner Safari comme le navigateur le plus respectueux de la vie privée sur iPhone, iPad et Mac.



Le message est particulièrement bienvenu à l’heure où les préoccupations sur la protection des données personnelles ne cessent de grandir. Vous utilisez Safari au quotidien sur iOS ou macOS ?