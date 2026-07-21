Apple voudrait bloquer un iPhone loué en cas d'impayé

Deux nouveautés apparues simultanément semblent dessiner la stratégie d'Apple pour son futur programme de location d'appareils. Entre les indices découverts dans la bêta d'iOS 27 et le lancement imminent d'Apple Upgrade aux États-Unis, tout porte à croire que la marque prépare un système capable de limiter l'usage d'un appareil en cas d'impayé.

iOS 27 et Apple Upgrade : une information supplémentaire importante

Deux informations tombées le même jour prennent tout leur sens une fois mises côte à côte. D'un côté, du code découvert dans la bêta d'iOS 27 décrit un système nommé App Managed Features, capable de faire vérifier en continu par une application de financement l'état d'un contrat lié à un iPhone. De l'autre, Bloomberg révèle qu'Apple s'apprête à lancer dès le 28 juillet son propre programme de location d'appareils, baptisé Apple Upgrade, en partenariat avec Klarna. Le hasard du calendrier n'en est probablement pas un.



Apple Upgrade doit fonctionner comme un abonnement pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch, avec des durées de location de 24 à 36 mois selon l'appareil, et la possibilité de changer de modèle en cours de route ou de rendre l'appareil en fin de contrat. Un tel modèle économique repose sur une garantie simple : l'appareil loué doit rester sous contrôle tant qu'il n'est pas intégralement payé ou restitué. C'est précisément le rôle que semble jouer le futur mode restreint découvert dans le code d'iOS 27, avec sa liste réduite d'applications toujours accessibles et son nouveau verrou d'activation destiné à empêcher toute revente ou tout démontage d'un appareil encore engagé.

Pour faire simple, si l'utilisateur ne paye pas sa mensualité, l'iPhone en question pourrait tout simplement se voir semi-bloqué, avec un accès non autorisé à de nombreuses applications d'Apple. On peut notamment citer des applications comme Téléphone, Réglages, Mots de passe, Wallet, Santé, App Store, etc. Autrement dit, l'iPhone n'est clairement plus utilisable.



Pour l'instant, Apple Upgrade doit débuter aux États-Unis, et rien n'indique une arrivée imminente en France. Mais l'architecture logicielle, elle, se construit dès maintenant, et elle est pensée pour s'appliquer bien au-delà du seul marché américain.



Reste une zone d'ombre notable : les abonnements liés à une application resteraient facturés même si son accès est coupé par le mode restreint, un détail qui pourrait faire grincer des dents si la fonctionnalité venait un jour à s'exporter chez nous.



Nous attendons tout de même le lancement officiel d'Apple Upgrade pour vérifier si tout cela se confirme.



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