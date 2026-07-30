Résultats Apple du T3 2026 : 109,4 milliards de dollars

Apple vient de publier les résultats financiers du troisième trimestre fiscal 2026, quelques semaines après avoir sensiblement augmenté le prix de nombreux produits, dont les Mac, iPad et Apple TV.



Comme pressenti, les résultats sont excellents.

Apple explose les compteurs au T3 2026 avec 109,4 milliards de chiffre d’affaires

Apple a publié ce jeudi ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son exercice fiscal 2026, clos le 27 juillet 2026. La firme de Cupertino affiche un chiffre d’affaires de 109,4 milliards de dollars, en hausse de 16 % sur un an, surpassant les prévisions de Wall Street qui tablait sur environ 107 à 110 milliards.



Le bénéfice net s’établit à 29,8 milliards de dollars, avec un bénéfice par action dilué de 2,02 dollars, en progression de 29 % par rapport à la même période l’an dernier. Les analystes anticipaient 1,89 dollar par action, Apple les a donc largement devancés.

Le moteur de la croissance

L’iPhone reste le principal moteur financier d’Apple avec 54,3 milliards de dollars de revenus sur le trimestre, soit plus 21,69 %.

Les Services atteignent un nouveau record trimestriel avec 30,7 milliards de dollars, en hausse de 12 % (mais un peu moins que prévu). Cette catégorie, qui regroupe l’App Store, Apple Music, iCloud ou encore Apple TV, s’impose désormais comme le deuxième pilier du modèle économique d’Apple.

Le Mac enregistre 10,4 milliards de dollars de revenus, soit une progression fulgurante de 28,66 %.



L’iPad affiche 6,2 milliards de dollars, soit une baisse de 5,93 %.



Les wearables (Apple Watch, AirPods et accessoires) totalisent 7,88 milliards de dollars, soit * 6,47 %.

Le mot du directeur financier et de Tim Cook

Le directeur financier Kevan Parekh a déclaré :

Nous sommes très satisfaits des résultats records enregistrés au cours de ce trimestre qui ont établi de nouveaux records pour un trimestre de juin tant en matière de bénéfice par action que de flux de trésorerie d’exploitation. Notre parc d’appareils actifs a également atteint un nouveau record historique dans toutes les principales catégories de produits et tous les segments géographiques.

Il a également mentionné le fait qu'Apple compte plus de 1,5 milliard d'abonnés payants à ses services.



De son côté, Tim Cook :

Aujourd’hui, Apple est fier d’annoncer son meilleur trimestre de juin de tous les temps, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires pour l’iPhone, le Mac et les services, ainsi que dans toutes les zones géographiques.

En marge de ces résultats, le conseil d’administration a annoncé un dividende de 0,27 dollar par action, versé le 13 août 2026 aux actionnaires enregistrés au 10 août 2026.



Ces résultats sont encore une fois supérieurs aux attentes de Wall Street, dans un trimestre qui marque par ailleurs le dernier bilan présenté par Tim Cook en tant que CEO, avant sa transition vers la présidence exécutive du conseil d’administration le 1er septembre, au profit de John Ternus.



À noter qu'Apple a dépensé la somme record de 11,73 milliards de dollars en R&D au cours du troisième trimestre 2026.



Tout va pour le mieux chez Apple !