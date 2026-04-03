Apple annoncera ses résultats du T2 2026 le 30 avril

Apple a annoncé cette nuit que ses résultats financiers du deuxième trimestre fiscal 2026 (T2 2026) seront publiés le jeudi 30 avril 2026. La conférence téléphonique avec les analystes, au cours de laquelle Tim Cook et le directeur financier Kevan Parekh commenteront les chiffres et répondront aux questions, se tiendra à 14h00 Pacifique (23h00 heure française).

Ce qu’il faut attendre de ces résultats

Pour rappel, au deuxième trimestre 2025, Apple avait réalisé un chiffre d’affaires de 95,4 milliards de dollars, en hausse de 5,13 % sur un an. Ce trimestre avait été le dernier avant l’escalade des tensions commerciales et des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine. Pour le T2 2026, Apple avait anticipé une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 13 % et 16 % sur un an, soit un montant situé entre 107,8 milliards et 110,7 milliards de dollars. Le trimestre précédent, le premier fiscal de 2026, avait établi un record absolu pour la firme.



Les points clés à surveiller :

Le Mac au centre de l’attention

Le trimestre inclut la sortie du MacBook Neo (fin du trimestre). Apple devrait également bénéficier d’un fort élan sur le Mac mini, grâce au succès des projets d’IA locaux comme OpenClaw. L’année dernière, le chiffre d’affaires Mac s’était élevé à 7,95 milliards de dollars. On attend de voir si cette dynamique se traduit par une hausse significative.

Le trimestre inclut la sortie du MacBook Neo (fin du trimestre). Apple devrait également bénéficier d’un fort élan sur le Mac mini, grâce au succès des projets d’IA locaux comme OpenClaw. L’année dernière, le chiffre d’affaires Mac s’était élevé à 7,95 milliards de dollars. On attend de voir si cette dynamique se traduit par une hausse significative. Pénuries de composants

Apple avait prévenu que les contraintes d’approvisionnement et les hausses de prix des pièces auraient un impact plus marqué sur les marges au trimestre de mars. Ces effets devraient être visibles dans les résultats du 30 avril.

Apple avait prévenu que les contraintes d’approvisionnement et les hausses de prix des pièces auraient un impact plus marqué sur les marges au trimestre de mars. Ces effets devraient être visibles dans les résultats du 30 avril. Contexte géopolitique

Ce sera le premier trimestre complet sous l’effet des nouvelles politiques tarifaires de l’administration Trump vis-à-vis de la Chine, un facteur qui pèse sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Informations pratiques

Date de publication : Jeudi 30 avril 2026

Conférence téléphonique : 14h00 PT / 23h00 heure française

Les résultats seront disponibles sur le site investisseurs d’Apple : investor.apple.com

Nous vous proposerons une analyse détaillée des résultats dès leur publication, avec un focus particulier sur les performances du Mac, de l’iPhone et des services.