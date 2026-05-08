Apple et Intel ont bien conclu un accord pour la production de puces

La rumeur avait pris de l'ampleur ces derniers jours, elle est maintenant semi-officielle. Selon le Wall Street Journal, Intel et Apple sont tombés d'accord pour une nouvelle collaboration.

Intel va fabriquer des puces pour Apple

Il y a six ans, Apple tournait le dos à Intel avec un discours assumé : ses propres puces, sa propre architecture, son indépendance totale. Selon le Wall Street Journal, les deux entreprises auraient désormais formalisé un accord préliminaire pour qu’Intel fabrique de futurs composants Apple Silicon. Un retournement de situation que peu auraient parié.



Attention à ne pas confondre les rôles. Intel ne va pas concevoir les puces d’Apple comme auparavant. La firme de Cupertino garde la main sur l’architecture et la conception. Ce que propose Intel, c’est son outil de production, ses usines, sa capacité à graver du silicium. Apple resterait le cerveau, Intel deviendrait les mains.



Pourquoi maintenant ? La réponse tient en un mot : TSMC. Apple lui confie aujourd’hui la quasi-totalité de sa production de puces, ce qui crée une dépendance industrielle et géographique que Cupertino cherche manifestement à réduire. Taiwan concentre des risques que ni Apple ni Washington ne peuvent ignorer indéfiniment. Diversifier, c’est se protéger.

Mais il y a une couche supplémentaire dans cette histoire. Intel est aujourd’hui partiellement détenu par l’État américain, et Donald Trump aurait en personne poussé Tim Cook à conclure cet accord lors d’une réunion à la Maison Blanche. Le deal technique cache donc aussi un deal politique, celui d’un gouvernement qui veut rapatrier la production de semi-conducteurs sur le sol américain, et qui utilise Apple comme levier.



Côté calendrier, les premières puces produites par Intel pourraient arriver dès 2027 selon les analystes, probablement sur des Mac ou des iPad. Les iPhone suivraient plus tard, pas avant 2028. Rien n’est officiel sur ce point, mais si le planning tient, les prochains MacBook pourraient marquer le début d’une nouvelle ère, celle où Apple joue sur deux fondeurs à la fois.