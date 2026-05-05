Apple envisage de diversifier sa production de puces avec Intel et Samsung

Selon un rapport de Bloomberg, Apple aurait entamé des discussions préliminaires avec Intel et évalué les installations de Samsung Electronics aux États-Unis. L’objectif est clair : réduire sa très forte dépendance à TSMC, son principal fondeur depuis plus de dix ans. C'est aussi un moyen de tirer les prix vers le bas.

Une diversification stratégique

Apple fabrique actuellement tous ses SoC (processeurs A-series, M-series) chez TSMC en utilisant les procédés de gravure les plus avancés (notamment 3 nm et bientôt 2 nm pour l'iPhone 18 Pro). Cependant, face aux tensions géopolitiques autour de Taïwan, à la forte demande liée à l’IA et aux récentes tensions sur la chaîne d’approvisionnement, la marque à la pomme cherche à élargir ses options.



Apple aurait notamment visité l’usine Samsung au Texas, capable de produire des puces avancées, et discuté avec Intel Foundry, qui tente de se relancer sous la direction de Lip-Bu Tan. Ces échanges restent à un stade très précoce et aucun contrat n’a encore été signé.

Un contexte de réorganisation interne

Cette exploration intervient après une importante réorganisation chez Apple. Johny Srouji, désormais Chief Hardware Officer, supervise l’ensemble des équipes hardware. La division Silicon est dirigée par Sri Santhanam, vétéran de 18 ans chez Apple.



Les principaux défis identifiés par Bloomberg sont la capacité de production et la constance de la qualité. TSMC reste largement en avance sur ses concurrents en termes d’échelle et de rendement, ce qui explique pourquoi Apple reste très prudent.



Pourquoi c’est important pour les trois parties citées :

Pour Intel : ce serait une validation majeure de son activité de fondeur et un retour aux sources (Apple était client Intel jusqu’en 2020, avant le lancement des puces Apple Silicon qui ont explosé la concurrence).

: ce serait une validation majeure de son activité de fondeur et un retour aux sources (Apple était client Intel jusqu’en 2020, avant le lancement des puces Apple Silicon qui ont explosé la concurrence). Pour Samsung : un gros coup de boost pour son fondeur qui peine à rattraper TSMC.

: un gros coup de boost pour son fondeur qui peine à rattraper TSMC. Pour Apple : une meilleure résilience face aux risques géopolitiques et une contribution à la relocalisation de la production aux États-Unis.

Même si rien n’est encore acté, cette démarche montre qu’Apple ne veut plus mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout dans un contexte de forte demande en puces pour l’IA locale.



Pensez-vous qu’Apple devrait continuer à faire confiance principalement à TSMC ou est-il temps de diversifier sérieusement avec Intel et Samsung ?