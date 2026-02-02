Apple envisage bien de produire des puces sans TSMC

TSMC a été le fournisseur exclusif des systèmes sur puce (SoC) personnalisés d'Apple depuis 2014, mais cette exclusivité de désormais 12 ans pourrait toucher à sa fin. Selon un récent rapport du Wall Street Journal, Apple explore la fabrication de certains processeurs d'entrée de gamme par un autre fondeur que TSMC. Cette réflexion est motivée par l'essor des commandes de Nvidia et d'autres acteurs de l'IA, Nvidia étant devenu le plus gros client de TSMC en 2026 en raison de la forte demande en accélérateurs d'IA, reléguant Apple à la deuxième place.

Une diversification obligatoire ?

Le WSJ cite des sources indiquant qu'Apple cherche à diversifier sa production, surtout pour les puces moins exigeantes. Bien que le rapport ne nomme pas d'alternatives, les rumeurs récentes désignent Intel comme partenaire probable. En effet, plusieurs analystes estiment qu'Intel pourrait commencer à fabriquer des puces Apple dès mi-2027 pour les processeurs M d'entrée de gamme destinés à certains Mac et iPad, sur le nœud 18A d'Intel. Ming-Chi Kuo (Tianfeng Securities) a évoqué cela en fin d'année dernière, précisant qu'il s'agirait seulement de fabrication (pas de conception), marquant un retour limité d'Intel après la transition des Mac vers Apple Silicon dès 2020.

Pour les iPhone, Jeff Pu (GF Securities) prévoit qu'Intel pourrait produire des puces pour certains iPhone à partir de 2028, potentiellement une partie des A21 ou A22 sur les nœuds avancés d'Intel (comme le 14A). TSMC resterait dominant pour le haut de gamme et les variantes Pro. De quoi assurer la qualité, du moins dans un premier temps.



Cette diversification survient à un moment clé : l'explosion de l'IA accroît la concurrence pour la capacité chez TSMC et renforce le pouvoir de négociation de Samsung et SK Hynix sur les prix de la RAM et NAND, dues à la demande des serveurs IA.



Lors de la récente conférence résultats, Tim Cook a indiqué que la hausse des prix de la mémoire n'avait eu qu'un impact « minime » le trimestre précédent, mais « un peu plus marqué » ce trimestre. Apple examine « un éventail d'options » pour y faire face. Malgré cela, la firme a publié des revenus records à 143,8 milliards de dollars (+16 %) le trimestre dernier, avec des marges brutes de 48-49 %.



La bonne nouvelle, c'est que Ming-Chi Kuo ne prévoit pas de hausse de prix pour l’iPhone 18.



Globalement, bien que ce virage reste exploratoire et limité aux puces d'entrée/milieu de gamme, il illustre les changements profonds dans l'industrie : la demande IA redessine les priorités des fondeurs et les dynamiques d'approvisionnement pour les géants comme Apple.