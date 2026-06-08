Lil Finder Guy : la petite mascotte du Mac devient une star à la WWDC 2026

Apple continue de miser sur le charme et la nostalgie avec Lil Finder Guy, l'adorable petit personnage inspiré de l’icône Finder du Mac. Après son apparition remarquée dans la campagne marketing du MacBook Neo, le petit bonhomme fait désormais partie intégrante de l’univers Apple.

Un pin collector dans le kit WWDC 2026

Les développeurs présents à la WWDC 2026, qui débute ce jour, ont reçu leur traditionnel sac cadeau, et celui-ci contient une belle surprise : un pin en émail officiel de Lil Finder Guy.

Le kit de cette année comprend également :

Un tote bag

Une bouteille d’eau

Un set de stickers

Les fameux pins émaillés

Apple a aussi ajouté des stickers virtuels de Lil Finder Guy directement dans l’application Apple Developer.

Une mascotte qui fait craquer la communauté

Créé à l’origine pour rendre le MacBook Neo plus abordable et sympathique, Lil Finder Guy est rapidement devenu viral. Son design minimaliste, rondouillard et ultra-kawaii rappelle les anciennes mascottes Apple tout en étant parfaitement dans l’air du temps.



Ce n’est pas la première fois qu’Apple transforme une icône système en personnage : on se souvient encore du célèbre « Mac Guy » ou des anciennes icônes Finder. Lil Finder Guy s’inscrit dans cette tradition avec une touche moderne et très attachante.



Trouvez-vous ce petit mascotte adorable ou un peu too much ? Aimeriez-vous qu’Apple développe davantage ce genre de personnages (merch, animations, etc.) ? En attendant, nous découvrirons ce soir iOS 27 et consorts, avec un tas de nouveautés autour de Siri ! Rendez-vous ce soir à 19 heures pour suivre le keynote Apple.



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