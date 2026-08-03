Apple rachète PlasmaSolve, une technologie clé pour ses futurs iPhone

Apple vient de révéler malgré elle une nouvelle acquisition. Contraint par les règles européennes du DMA, le groupe a officiellement déclaré le rachat de PlasmaSolve, une discrète entreprise spécialisée dans la simulation de procédés industriels, dont le savoir-faire pourrait jouer un rôle dans les futurs iPhone, dont le fameux iPhone Ultra.

Comme d'habitude, l'UE et le DMA nous révèlent les acquisitions d'Apple

Apple déteste parler de ses rachats. La firme de Cupertino en réalise pourtant des dizaines chaque année, presque toujours dans le silence le plus total. Mais depuis que l'Union européenne l'a classée comme "contrôleur d'accès" au titre du Digital Markets Act, Apple doit désormais notifier certaines de ses acquisitions sur un registre public. C'est ainsi qu'on apprend, presque par accident, le rachat de PlasmaSolve.



Cette entreprise tchèque installée à Brno n'a rien d'un géant. Fondée en 2016, elle emploie une poignée d'ingénieurs spécialisés dans la simulation des procédés plasma. Son produit phare, MatSight, permet de modéliser numériquement la façon dont un revêtement se dépose sur une surface avant même de le fabriquer physiquement. Concrètement, cela sert à prédire comment une fine couche protectrice va adhérer sur un boîtier aux formes complexes, avec ses courbes, ses boutons, ses arêtes.

Le calendrier ne doit rien au hasard. Apple prépare un iPhone Ultra pliable pour cet automne et vise un iPhone 20 anniversaire au design radicalement différent l'an prochain. Un châssis pliant ou une nouvelle génération de matériaux impose de nouvelles contraintes de fabrication, notamment pour les traitements de surface qui doivent rester uniformes sur des géométries inédites.



Sans le DMA, ce rachat serait probablement resté invisible, comme tant d'autres avant lui. Apple continuera sans doute à optimiser sa communication autour de ces obligations, mais pour l'instant, chaque ligne de ce registre bruxellois en dit un peu plus sur les ambitions de Cupertino que n'importe quelle fuite habituelle.