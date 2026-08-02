Pourquoi Apple ne fait qu'agrandir ses iPhone et vise les 7 pouces avec l'iPhone 20

Selon les rumeurs, l’iPhone 20 passerait à un écran de 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 20 Pro Max atteindrait les 7 pouces. Un format inédit pour la marque, rendu possible en partie par la disparition totale des bordures autour de l’écran. Cette évolution illustre aussi l’importance qu’Apple accorde à la taille d’écran, devenue un véritable argument marketing au fil des générations d’iPhone.

L'iPhone a doublé de volume en 20 ans

Depuis 2007, l'histoire de l'iPhone se lit aussi à travers une courbe : celle de la taille de son écran, qui n'a quasiment jamais cessé de grimper. La dernière rumeur en date, relayée par le leaker chinois Digital Chat Station, prolonge cette trajectoire avec une dalle testée en interne à 6,96 pouces de diagonale réelle, qu'Apple commercialiserait comme un écran de 7 pouces pour son iPhone du 20e anniversaire, attendu en 2027. De quoi interroger une stratégie qui semble ne connaître qu'un seul sens de circulation.

Dix-huit ans d'agrandissement presque continu

Le premier iPhone tenait sur une dalle de 3,5 pouces, jugée immense à l'époque face aux BlackBerry et autres téléphones à clavier physique. Il faudra attendre 2012 et l'iPhone 5 pour voir Apple franchir les 4 pouces, en allongeant l'écran sans toucher à sa largeur, pour préserver l'usage à une main. Le vrai tournant intervient en 2014 : l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus introduisent respectivement les formats 4,7 et 5,5 pouces, ouvrant la voie à la logique des deux tailles qui structure encore la gamme aujourd'hui.



En 2017, l'iPhone X pousse la diagonale à 5,8 pouces grâce à la suppression du bouton Home et à l'arrivée de l'encoche, une prouesse permise par la disparition quasi totale des bordures. Les générations suivantes prolongent le mouvement : 6,5 pouces pour les XS Max et 11 Pro Max, 6,7 pouces à partir de l'iPhone 12 Pro Max, puis 6,9 pouces avec l'iPhone 16 Pro Max en 2024, une taille reconduite sur l'iPhone 17 Pro Max. Au total, la diagonale a progressé de près de 100 % en moins de vingt ans, soit une surface d'affichage environ trois fois plus grande qu'à l'origine. Un écran à 7 pouces pour l'iPhone 20 (Pro Max) ne serait donc que la suite logique d'une progression presque ininterrompue depuis 2014, avec une seule pause notable entre 2019 et 2023, le temps que les bordures rattrapent leur retard.

L'échec du mini, un signal ignoré

Cette fuite en avant vers le grand format s'est pourtant heurtée à un contre-exemple révélateur. En 2020, Apple lance l'iPhone 12 mini, doté d'un écran de 5,4 pouces pensé pour les utilisateurs attachés à la compacité et à l'usage à une main. Le modèle est salué par une partie de la presse et par une base d'utilisateurs fidèles, au point de devenir, avec l'iPhone 13 mini, le format affichant la plus haute densité de pixels jamais proposée par la marque. Mais commercialement, le mini ne trouve pas son public : les ventes restent très en retrait par rapport aux versions Pro Max, et Apple abandonne le format dès l'iPhone 14, remplacé par un modèle Plus à grand écran mais à prix plus accessible que les Pro. Lui non plus ne trouvera pas sa place.



L'épisode reste instructif. Il montre qu'il existe bel et bien une demande pour des iPhone plus compacts, mais que cette demande, aussi enthousiaste soit-elle, pèse trop peu face aux volumes générés par les formats supérieurs à 6 pouces. Le 6,1 pouces de l'iPhone standard, lui, n'a plus bougé depuis l'iPhone 12 en 2020 et continue de faire figure de format d'équilibre pour une large partie de la clientèle, ni trop petit, ni trop imposant. C'est aujourd'hui le seul point fixe d'une gamme qui, partout ailleurs, ne cesse de grandir. Il a été discrètement remplacé par le 6,3 sur l'iPhone 16 Pro, puis l'iPhone 17 et 17 Pro, mais plus en rognant les bordures qu'autre chose.

Un iPhone 20 pensé comme un jalon, pas comme une itération

Ce qui est intéressant dans les dernières fuites, ce n'est pas seulement la taille de l'écran, mais le contexte dans lequel elle intervient. Bloomberg évoquait déjà l'accélération du développement de deux formats pour l'iPhone anniversaire, l'un proche de 6,3 pouces et l'autre de 6,9 pouces, avant que Digital Chat Station ne vienne ajouter cette dalle plus grande encore. Le tout s'inscrit dans un projet de refonte visuelle bien plus large, verre incurvé sur les quatre côtés, écran quasiment bord à bord, châssis repensé, qui viserait à recréer l'effet de rupture provoqué par l'iPhone X en 2017.



Le gain de 0,06 pouce entre les 6,9 pouces actuels et les 6,96 pouces testés ne changerait quasiment rien à l'usage quotidien, mais tout au discours marketing : franchir la barre symbolique des 7 pouces permettrait de présenter l'iPhone 20 comme un jalon plutôt qu'une simple mise à jour annuelle, y compris dans son nom, puisque Apple hésiterait entre iPhone 20, iPhone 19 Pro et même iPhone XX pour marquer le coup.

Une stratégie qui tutoie les limites physiques

Reste que cette course au format XXL touche à des limites de plus en plus concrètes. Les bordures sont déjà réduites à leur strict minimum, la taille de poche demeure une contrainte que la technologie ne résout pas, et l'échec commercial du mini a démontré qu'une frange non négligeable d'utilisateurs préfère un iPhone qui se manipule à une main. Apple semble ainsi tiraillée entre deux logiques difficiles à concilier : entretenir le récit de l'innovation en repoussant sans cesse les records de diagonale sur ses modèles Pro Max, tout en s'appuyant sur un iPhone standard à 6,1 pouces qui n'a pas bougé depuis cinq ans, précisément parce qu'il correspond au format jugé idéal par le plus grand nombre.



Le véritable enjeu de l'iPhone 20 ne sera donc probablement pas tant sa diagonale que la manière dont Apple choisira de présenter cette évolution face à une clientèle de plus en plus partagée entre l'appétit pour le grand écran et l'attachement à des formats plus raisonnables. Reste à savoir si la firme osera un jour casser la logique du "toujours plus grand" pour proposer, à nouveau, un format réellement différent. Réponse dès septembre avec l'iPhone Ultra, le premier pliable qui proposera vraisemblablement 7,8 pouces une fois déplié.