Apple : une action collective vise la faille de Masquer mon e-mail

Apple fait face à une action collective aux États-Unis à cause d'une faille affectant la fonctionnalité Masquer mon e-mail. Si aucun cas d'exploitation malveillante n'a été identifié à ce jour, les plaignants estiment que le géant californien a vendu une promesse de confidentialité qu'il n'était pas en mesure de garantir.

Masquer mon e-mail : Apple visé par une action collective, sans qu'aucune victime ne soit identifiée

Comme nous l'évoquions le 2 juillet dernier, la faille touchant Masquer mon e-mail expose depuis plus d'un an les adresses réelles des utilisateurs Apple derrière leurs alias iCloud+. Un mois et demi après la révélation de ce dossier, la justice américaine s'en empare : Apple fait désormais l'objet d'une plainte en nom collectif déposée le 15 juillet devant le tribunal fédéral du district nord de Californie.



Le plaignant, un certain Anthony Alvarez, reproche à Apple de la publicité mensongère, une fraude ainsi qu'une rupture de contrat, estimant que la marque a vendu une promesse de confidentialité qu'elle était incapable de tenir. La plainte vise aussi bien la version complète de Masquer mon e-mail réservée aux abonnés iCloud+ que la version allégée accessible via Se connecter avec Apple, disponible gratuitement à quiconque possède un identifiant Apple.

Ce qui distingue ce dossier, c'est l'absence totale de preuve d'un usage malveillant de la faille. Ni la plainte ni les enquêtes journalistiques n'évoquent un cas où l'adresse réelle d'un utilisateur aurait été retrouvée puis exploitée à des fins de harcèlement ou d'escroquerie. Le préjudice invoqué par Alvarez est uniquement financier : il affirme avoir souscrit un forfait iCloud+ de 200 Go en mars 2025 et ne pas en avoir eu pour son argent, la fonctionnalité vantée ne fonctionnant pas comme annoncé.



L'action va plus loin en réclamant une indemnisation pour quatre catégories de clients américains, dont des acheteurs d'iPhone ou de Mac qui auraient, selon la théorie avancée, payé leur appareil plus cher en partie à cause de cette fonction. Une logique difficile à chiffrer, puisqu'aucune méthode ne permet d'isoler la valeur d'une fonctionnalité de confidentialité dans le prix global d'un iPhone.



Reste qu'Apple continue de commercialiser Masquer mon e-mail comme un argument de confidentialité alors que le correctif promis en mai se fait toujours attendre. La plainte n'a pour l'instant aucune valeur juridique établie, aucune classe n'ayant été certifiée par la justice.



Via