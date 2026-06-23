iCloud au UK : la justice autorise l'action collective à 3 milliards £

Une importante action en justice contre Apple vient de franchir une étape décisive au Royaume-Uni. Le Competition Appeal Tribunal a autorisé l’association de consommateurs Which? à poursuivre Apple pour pratiques anticoncurrentielles sur iCloud. Elle réclame près de 3,5 milliards d'euros.

Une réclamation de 3 milliards de livres sterling

L’action collective porte sur un montant total estimé à 3 milliards de livres (environ 3,5 milliards d'euros). Si elle aboutit, environ 40 millions d’utilisateurs britanniques d’iPhone et d’iPad pourraient recevoir jusqu’à 77 £ (environ 90 €) chacun.



Selon la BBC, Which? accuse Apple d’avoir :

Verrouillé les utilisateurs dans iCloud depuis 2015 en limitant volontairement le fonctionnement des services cloud concurrents sur iOS.

Profité de cette position dominante pour appliquer des prix gonflés sur ses abonnements iCloud (de 0,99 £/mois pour 50 Go jusqu’à 54,99 £/mois pour 12 To).

Réaction d’Apple

Apple a fermement rejeté ces accusations, affirmant que :

Aucun utilisateur n’est obligé d’utiliser iCloud.

De nombreuses alternatives existent sur le marché.

La décision du tribunal est contestable et l’entreprise compte faire appel.

Qui peut prétendre à une indemnisation ?

Sont concernés tous les utilisateurs qui ont utilisé iCloud sur un appareil au Royaume-Uni entre le 8 novembre 2018 et le 8 juin 2026.

Les résidents britanniques au 8 juin 2026 sont inclus automatiquement (opt-out avant le 8 octobre 2026).

Les non-résidents doivent s’inscrire activement (opt-in) avant le 8 octobre 2026.

Le procès est prévu pour octobre 2028, soit dans plus de deux ans.

Contexte

Cette affaire s’inscrit dans une série de poursuites internationales contre Apple pour abus de position dominante sur son écosystème (App Store, iCloud, etc.). Après l’Europe, le Japon, la Corée et le Brésil, le Royaume-Uni devient un nouveau front important.



Même si le jugement final n’interviendra pas avant 2028, cette certification montre que les autorités britanniques prennent au sérieux les plaintes contre les pratiques d’Apple. Pour les utilisateurs anglais, cela pourrait représenter une petite compensation, tandis qu’Apple risque de devoir revoir sa stratégie sur iCloud dans plusieurs pays.