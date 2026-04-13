L'autopilot FSD supervisé de Tesla est autorisé aux Pays-Bas !

Tesla vient de franchir une étape importante en Europe. L’agence néerlandaise RDW a accordé l’approbation officielle au Full Self-Driving (FSD) de Tesla. Les Pays-Bas deviennent ainsi le premier pays européen à autoriser ce système d’aide à la conduite avancé.

Une approbation après plus d’un an et demi de tests

Selon le communiqué de la RDW, le système FSD "Supervisé" a été testé de manière intensive pendant plus de 18 mois, à la fois sur leur piste d’essai et sur routes ouvertes au public. L’agence a conclu que le système représentait une « contribution positive » à la sécurité routière. Cependant, la RDW insiste sur un point essentiel :

Un véhicule Tesla équipé de FSD Supervised n’est pas un véhicule autonome. Le conducteur reste pleinement responsable et doit toujours garder le contrôle du véhicule.

Qu’est-ce que cela change ?

Pour les propriétaires Tesla aux Pays-Bas, cela signifie que la fonctionnalité Full Self-Driving Supervised sera déployée progressivement dans les prochaines semaines via une mise à jour logicielle. Elle permettra une conduite assistée plus avancée (changement de voie automatique, navigation en ville, etc.), toujours sous supervision humaine.



La RDW a également indiqué que cette approbation pourrait ouvrir la voie à une extension dans d’autres États membres de l’Union européenne dans les mois à venir.



Finally. After 18 months of patience, FSD is officially approved and live in the Netherlands.



I’ve been driving with it for 2 days now.

And the experience is on another level.



It feels like the future unfolding in real time.

The precision.

The intelligence.

The… pic.twitter.com/LnjhsDBWck — Tesla Inside (@TSLA_inside_) April 13, 2026

Contexte pour l'Europe

Tesla travaille depuis plusieurs années à l’arrivée de son système de conduite automatisée en Europe. Cette validation aux Pays-Bas est la première concrétisation officielle du plan européen de l’entreprise. Rappelons que le FSD Supervised fait actuellement l’objet d’enquêtes de sécurité aux États-Unis (NHTSA), notamment sur des collisions survenues dans des conditions de visibilité réduite.



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