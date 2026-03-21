Le site de Tesla reprend-il le design d’Apple ?

Une courte vidéo publiée sur Instagram suggère que le site tesla.com s’inspire fortement d’apple.com dans son design global, probablement pour instaurer un climat de confiance auprès d’une clientèle similaire. Analysons les faits.

Une légère inspiration

Une heatmap ne ment pas. C’est le principe d’une vidéo publiée par le spécialiste UX Andrew Plerdy sur Instagram, qui superpose les cartes de chaleur des sites d’Apple et de Tesla pour révéler une ressemblance frappante : même concentration du regard sur deux boutons d’action placés sous le produit, même hiérarchie visuelle, même philosophie de mise en scène. Le titre du reel, volontairement retourné (“Pourquoi Apple a copié le design de Tesla”), joue sur l’ironie. Tout le monde sait qui a tracé la voie.



Sur le site d’Apple, la page iPhone repose sur une mécanique rodée depuis des années : le produit en plein écran, un titre court, deux boutons (“En savoir plus » / « Acheter un iPhone ”) et rien d’autre. Pas de barre latérale, pas de bannière promotionnelle, pas de friction. Tesla applique exactement le même schéma pour la Model 3 : photo immersive, deux CTA (“« Commander maintenant » / « Voir le stock »”), fond épuré pour un résultat Premium. Les heatmaps des deux pages sont quasi identiques, la chaleur se concentrant massivement sur le bouton gauche, celui qui engage.

Ce n’est pas un hasard. Elon Musk a toujours revendiqué l’influence d’Apple dans sa vision de Tesla, une marque qui vend non pas un objet, mais une appartenance. Le site web est le premier point de contact, et il doit transmettre ce positionnement en quelques secondes. En reprenant les codes visuels d’Apple, Tesla emprunte aussi sa crédibilité perçue auprès d’une clientèle haut de gamme déjà conditionnée par des années de navigation sur apple.com.



En UX design, ce phénomène porte un nom : la loi de Jakob. Les utilisateurs arrivent sur un site avec des attentes forgées par tous les autres sites qu’ils connaissent. Respecter ces attentes réduit la charge cognitive et accélère la conversion. Tesla ne copie pas Apple par manque d’imagination, il parle le même langage visuel que sa cible.