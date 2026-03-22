BonjourLaFuite : le site qui recense les fuites de données en France

Les fuites de données touchant les Français se multiplient à un rythme inquiétant. Pourtant, l'information reste souvent éparpillée entre communiqués officiels, articles de presse et posts sur les forums spécialisés. C'est exactement le vide que comble bonjourlafuite.eu.org, une initiative bénévole aussi simple qu'utile.

Une timeline claire et sans détour

Le principe du site tient en une page : une liste chronologique des incidents de sécurité documentés en France, accessible à tous et sans inscription. Pour chaque entrée, on trouve l'entité concernée (entreprise, association, service public), la nature des données exposées et un lien vers la source originale. Un code couleur indique la fiabilité de l'incident : vert pour une fuite confirmée, orange pour un incident crédible mais non entièrement vérifié.

Les exemples récents donnent le vertige. La Fédération Française de Volley a exposé les données de 1,2 million d'adhérents, dont cartes d'identité et photos. Le service UnisCité a laissé fuiter 40 Go contenant 80 000 pièces d'identité de volontaires en service civique. Et ce ne sont que deux cas parmi des dizaines référencés depuis le lancement du site en 2024. Le site ne collecte aucune donnée sur ses visiteurs, ce qui est le minimum quand on parle de vie privée.

Un complément idéal à HaveIBeenPwned

Le célèbre outil américain HaveIBeenPwned permet de savoir si une adresse e-mail a été compromise dans une fuite mondiale. Pratique, mais il manque souvent de granularité sur les incidents franco-français, qui mettent parfois plusieurs semaines à y apparaître. BonjourLaFuite joue un rôle différent : il se concentre sur le marché français et détaille précisément ce qui a fuité, bien au-delà de la simple adresse e-mail. Pour les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad, le gestionnaire de mots de passe intégré à iOS signale déjà les identifiants compromis via cette même base HaveIBeenPwned, mais croiser avec BonjourLaFuite permet d'aller plus loin et d'identifier si un service bien précis vous concerne.​

Le site fait, bénévolement et sans bruit, un travail que les entreprises et les autorités peinent encore à centraliser. Il est toujours intéressant d'y faire un tour de temps en temps pour se rendre compte de l'étendue des fuites en ligne.