Utiq : les opérateurs télécom veulent remplacer les cookies pour vous pister

Vous connaissiez les cookies que l'on peut refuser en Europe ? Et bien avec Utiq, le suivi publicitaire passe directement par votre connexion internet et votre numéro de téléphone, rendant le pistage beaucoup plus difficile à contourner.

Attention avant d’accepter !

Les cookies tiers sont en voie de disparition, et l’industrie publicitaire cherche déjà la parade. Utiq, une entreprise fondée par Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone, a peut-être trouvé la sienne. Et elle est autrement plus difficile à contourner.



Le principe est simple à comprendre. Lorsque vous visitez un site partenaire, votre adresse IP est transmise à Utiq, qui la transmet à votre opérateur télécom. Ce dernier génère alors un identifiant unique lié à votre numéro de téléphone. Cet identifiant vous suit ensuite sur l’ensemble des sites intégrant la technologie, quel que soit l’appareil ou le navigateur utilisé. Vider son cache ou ouvrir une fenêtre de navigation privée ne change strictement rien à l’affaire, même avec un navigateur axé sur la confidentialité comme Safari.



En France, les opérateurs partenaires sont Orange, SFR et Bouygues. La solution fonctionne aussi bien en 4G/5G que sur les connexions Wi-Fi depuis octobre 2024. Utiq revendique désormais plus de 55 millions d’identifiants uniques actifs en Europe, dont près de 20 millions en France, soit environ un tiers des internautes dans le pays.

Attention, ce n'est pas la même chose

La société se présente comme une alternative “éthique et européenne” aux géants américains, conforme au RGPD grâce à un système de consentement explicite. Elle a séduit plusieurs grands médias français : L’Express, NRJ, Prisma Media… On retrouve ses bandeaux de consentement sur de nombreux sites, soigneusement habillés pour ressembler à une vulgaire demande de cookies.



Sauf qu’il n’y a pas de cookie. Il y a votre opérateur. Celui qui connaît votre numéro, votre adresse et l’intégralité de votre trafic réseau depuis des années. Ce qui était autrefois de l’infrastructure de communication devient de l’inventaire publicitaire.



La bonne nouvelle : le consentement est obligatoire. Si vous voyez apparaître un bandeau Utiq, cliquez sur “Rejeter”. Et si vous avez déjà accepté par inadvertance, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment via la plateforme consenthub.