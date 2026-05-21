Shortcuts Playground : l’IA qui crée vos raccourcis Apple à votre place

En attendant qu’Apple accélère sur le sujet, le fondateur de MacStories propose sa propre solution pour créer des raccourcis à l’aide de l’IA. Une alternative gratuite et déjà disponible pour les plus curieux.

Créer des raccourcis Apple en langage naturel, c’est déjà possible

Federico Viticci, fondateur de MacStories, vient de publier un outil aussi ambitieux qu’inattendu : Shortcuts Playground. Le projet, fruit de six mois de travail, permet de générer des raccourcis fonctionnels pour l’app Raccourcis d’Apple en décrivant simplement ce que l’on veut obtenir, en langage naturel.



Concrètement, Shortcuts Playground se présente comme un plugin compatible avec Claude Code et Codex. L’utilisateur formule une demande en texte libre, et l’IA se charge de construire un raccourci complet, validé et signé, prêt à être importé dans l’application Raccourcis sur iPhone, iPad ou Mac. Quelques minutes suffisent selon la complexité de la tâche demandée.



Les exemples avancés par Viticci parlent d’eux-mêmes. On peut demander un raccourci qui récupère les cinq dernières captures d’écran pour les envoyer via iMessage, ou encore un raccourci qui calcule le temps restant avant le prochain événement du calendrier. Des cas d’usage concrets, qui auraient nécessité auparavant une bonne maîtrise de l’éditeur visuel de Raccourcis et de sa logique parfois complexe.



L’outil est disponible gratuitement et publié en open source sur GitHub, ce qui permettra à la communauté de l’auditer, de le modifier ou de l’enrichir. Pour les abonnés Club MacStories, Viticci va encore plus loin en proposant une version sous forme de raccourci génératif : une sorte de mise en abyme où un raccourci permet d’en créer d’autres et de les installer directement sur ses appareils Apple.



Pour ceux qui sont un peu pressés, cette solution fait office de bon compromis en attendant l’arrivée d’iOS 27. À la rentrée, Apple devrait justement intégrer le langage naturel dans l’app Raccourcis, avec la possibilité de créer des automatisations simplement en les décrivant à la voix ou par écrit. Une approche similaire, mais cette fois directement intégrée à iOS.