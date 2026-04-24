Apple TV 4K 2026 : une nouvelle box pour la fin de l'année après une attente record

Apple TV 4K : Attention, record de longévité indésirable en vue ! L'Apple TV 4K actuelle, le modèle de 3ème génération sorti en 2022, risque de battre un record que personne ne veut voir. Au 24 avril 2026, cela fait déjà 1 267 jours qu’elle est en vente sans successeur. Si Apple ne lance pas la nouvelle version d’ici juillet, elle deviendra le modèle le plus longtemps commercialisé entre deux mises à jour. Un gap historique qui fait grincer des dents chez les utilisateurs fidèles.

Pourquoi un nouveau modèle est attendu en 2026

La bonne nouvelle ? Apple a déjà prêt une nouvelle Apple TV 4K. Selon les rumeurs de nouveautés les plus fiables (Mark Gurman, Ming-Chi Kuo, etc), elle embarquera une puce A17 Pro (issue de l’iPhone 15 Pro), le Wi-Fi 7, un composant réseau N1 maison, et une meilleure prise en charge de Matter/Thread pour la domotique. Certains évoquent même une caméra FaceTime intégrée et des fonctionnalités Apple Intelligence avancées. Le hic ? Apple retarderait le lancement pour synchroniser la sortie avec une Siri ultra-améliorée dans tvOS 27 (automne 2026). Résultat : le modèle 2022 continue de recevoir des mises à jour logicielles, mais les fans attendent du neuf en hardware.

Un record qui en dit long sur le cycle Apple TV

Le précédent record était détenu par le tout premier Apple TV 4K (A10X Fusion de 2017) : 1 337 jours.

Le passage de la 2e à la 3e génération n’avait pris que 532 jours.

Aujourd’hui, avec plus de 3 ans et demi sans évolution majeure, l’Apple TV 4K actuelle bat des records de patience… et de frustration pour ceux qui veulent du Matter complet ou plus de puissance.

Toujours un excellent rapport qualité-prix

Sur l’Apple Store France (avril 2026), les prix de l'Apple TV 4K sont les suivants :

Apple TV 4K Wi-Fi 64 Go → 169 €

Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet 128 Go → 189 €

Ces tarifs restent compétitifs, surtout avec 3 mois gratuits d’Apple TV+ à l’achat. Le modèle Ethernet est recommandé pour les setups HomeKit avancés et une connexion plus stable. Le tarif du prochain modèle pourrait même encore baisser selon certaines rumeurs...

Ce que les fans attendent de la prochaine Apple TV

Meilleure intégration Matter et Thread (pour piloter toute la maison intelligente)

Performances boostées pour les jeux Apple Arcade et le 4K Dolby Vision

Siri repensée avec Apple Intelligence

Design identique (boîtier noir compact) mais intérieur révolutionné

Même si l’Apple TV 4K 2022 reste un excellent investissement (beaucoup d’utilisateurs la trouvent encore parfaite au quotidien), le moment est venu pour Apple de passer à la vitesse supérieure, que ce soit pour l'IA avec Apple Intelligence ou les jeux AAA qui ne sont pas compatibles à date.



Qu’en pensez-vous ? Votre Apple TV 4K actuelle commence-t-elle à dater ou vous attendez-vous encore un peu ?