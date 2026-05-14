Apple TV : un deuxième cadre quitte le navire en un mois

Apple TV traverse une nouvelle phase de réorganisation. Après le départ d’Oliver Jones, la plateforme perd désormais Morgan Wandell, figure clé de son développement international depuis 2017.

Apple TV : un deuxième cadre du contenu international s'en va

Moins d’un mois après le départ remarqué d’Oliver Jones, Apple TV perd un autre pilier de sa stratégie internationale. Morgan Wandell, responsable du développement international de la plateforme, a annoncé qu’il quittait Apple pour fonder sa propre société de production, baptisée Kismet.



Wandell n’est pas un inconnu dans le secteur. Il avait rejoint Apple en 2017 après avoir travaillé chez Amazon Studios et ABC Studios, deux maisons où il s’était spécialisé dans la création de contenus destinés aux marchés étrangers. Chez Apple, il a contribué pendant près de neuf ans au développement de plusieurs séries à rayonnement mondial, parmi lesquelles Tehran, Acapulco, Masters of the Air, Disclaimer, Monarch: Legacy of Monsters ou encore The New Look.

Son nouveau projet, Kismet, sera basé à Los Angeles et se consacrera au développement et à la production de séries de prestige pensées pour le marché mondial. L’ambition affichée est de trouver et d’accompagner des projets à forte identité culturelle, capables de toucher un public international. Deux départs en si peu de temps au sein d’une même division posent naturellement des questions sur la dynamique interne d’Apple TV+.



Apple a déjà annoncé la réorganisation qui s’ensuit. Matt Cherniss, responsable de la programmation et du développement domestique, récupère les projets précédemment gérés par Wandell. Il supervisait déjà des titres phares comme Ted Lasso, Severance, The Studio ou Pluribus. Par ailleurs, Jay Hunt, directrice créative pour l’Europe, voit son périmètre élargi pour couvrir l’ensemble des originaux internationaux et en langue locale, en plus de séries comme Slow Horses et Hijack.



Apple TV reste une plateforme ambitieuse, mais ces remaniements successifs rappellent que construire une identité internationale dans l’industrie du streaming reste un exercice délicat, même pour l’une des entreprises les plus valorisées au monde.



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